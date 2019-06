Akcie Tesly letos klesly o 43 %, Musk přišel o 4,9 miliardy USD

New York - Akcie amerického výrobce elektrických aut Tesla od počátku letošního roku klesly o 43 procent. To je jejich nejhorší začátek roku od doby, kdy se s nimi začalo obchodovat na burze. Nejvíce to pocítil šéf automobilky Elon Musk, který kvůli poklesu akcií přišel o 4,9 miliardy USD (113 miliard Kč), upozornila agentura Bloomberg.

Akcie klesají, protože obchodníci jsou stále více skeptičtí ohledně poptávky spotřebitelů po vozech firmy. Mají také obavu, jak se firma bude schopná vypořádat se svým dluhem. V pátek akcie firmy uzavřely na nejnižší hodnotě za dva a půl roku.

V seznamu nejbohatších lidí světa sestavovaném agenturou Bloomberg sedmačtyřicetiletý Musk klesl nově na 46. pozici s majetkem 19,7 miliardy USD. Ještě na počátku roku mu v Bloomberg Billionaires Index patřila 29. příčka.

Čtyři největší akcionáři Tesly, kterými jsou Musk, Tencent Holdings, saúdskoarabský veřejný investiční fond PIF a spoluzakladatel firmy Oracle Larry Ellison, od počátku roku přišli kvůli propadu akcií o 7,8 miliardy USD. Z toho v samotném květnu o 2,7 miliardy USD. Komentář akcionářů k poklesu akcií se agentuře Bloomberg nepodařilo získat.

Analytici společnosti Sanford C. Bernstein & Co. upozornili, že Tesla měla obrovský úspěch se svým sedanem Model S a zdálo se, že by nový, bateriový pohon mohl brzy překonat konvenční spalovací motory. Společnost však stále není zisková, má vysoké fixní náklady a trh pro její modely je mnohem menší než se očekávalo. Také její technologie již dávno není jedinečná. Upozorňují zvláště na výkon německých automobilek Daimler a BMW, jejichž výroba elektrických aut vydělává a plánují rozšiřovat nabídku elektrických vozů.

Tesla byla založena v roce 2003. V roce 2010 se s akciemi firmy začalo obchodovat na burze.