Akcie tabákových firem klesají po zprávě o snížení nikotinu v cigaretách

Londýn/New York - Akcie tabákových firem dnes na burzách citelně oslabují, ztráty v některých případech přesahují i šest procent. Trh tím reaguje na pondělní zprávu amerického listu The Wall Street Journal (WSJ), podle které administrativa prezidenta Joea Bidena zvažuje snížit obsah nikotinu v cigaretách na úroveň, která nebude návyková.

Na burze v Londýně hned po zahájení zamířily dolů akcie tabákového obra British American Tobacco, do jehož portfolia patří značky jako Dunhill, Kent, Rothmans, Pall Mall a Lucky Strike. Před 10:00 SELČ akcie odepisovaly 6,1 procenta. Akcie konkurenčního výrobce Imperial Brands nejprve ztrácely kolem tří procent, po pár minutách už ale vykazovaly téměř šestiprocentní propad.

WSJ v pondělí s odkazem na informované zdroje napsal, že diskuse na toto téma je výsledkem blížícího se termínu, kdy veřejní činitelé musejí říct, zda plánují vydat zákaz na mentolové cigarety, anebo ne.

Bidenova administrativa se snaží rozhodnout, zda by měla snížit obsah nikotinu společně se zákazem cigaret s mentolovou příchutí, anebo zda by to mělo být součástí samostatného plánu, sdělily obvykle velmi dobře informované zdroje WSJ.

Nikotin sám o sobě nezpůsobuje rakovinu, přispívá ale k tomu, že se z kouření stává závislost. Cílem návrhu snížit obsah nikotinu je tedy učinit cigarety méně návykové. Vláda očekává, že v takovém případě by se část kuřáků cigaret vzdala, anebo alespoň přešla k jiným produktům, které se nyní považují za bezpečnější.

Na zprávu amerického listu reagovaly už v pondělí akcie na burzách ve Spojených státech. Tabákový gigant Altria odepsal 6,2 procenta a jeho akcie pokračovaly v poklesu i po skončení obchodování v elektronických systémech.