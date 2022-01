Akcie Sony prudce klesly po zprávě, že Microsoft koupí firmu Activision Blizzard

Tokio - Akcie japonské společnosti Sony dnes na tokijské burze oslabily o téměř 13 procent. Reagovaly tak na zprávu, že americká firma Microsoft, se kterou Sony soupeří na trhu s videohrami, uzavřela dohodu o převzetí vydavatele videoher Activision Blizzard za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč).

Microsoft je výrobcem herních konzolí Xbox. Díky hrám společnosti Activision Blizzard, jako jsou Call of Duty či World of Warcraft, by platforma Xbox mohla získat výhodu vůči konkurenční platformě PlayStation firmy Sony.

Transakce, kterou firmy Microsoft a Activision Blizzard oznámily v úterý, je největším převzetím ve videoherním průmyslu. Microsoft se již dříve dohodl na převzetí herní společnosti ZeniMax Media za 7,5 miliardy dolarů. ZeniMax Media vlastní vydavatele počítačových her Bethesda Softworks, který stojí za herními hity, jako jsou střílečka Doom a série The Elder Scrolls.

Poptávka po videohrách v době pandemie prudce vzrostla. Lidé, kteří byli kvůli uzávěrám nuceni zůstat doma, totiž více hráli počítačové hry, aby se nějak zabavili.