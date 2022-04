Akcie plynárenských firem od ruské invaze raketově stouply, říká analytik

Praha - Akcie světových plynárenských společností zaznamenaly od ruské invaze na Ukrajinu raketový růst. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Cena plynu na světových burzách výrazně stoupla, Rusko nyní vyhrožuje ukončením dodávek plynu do "zemí nikoliv přátelských". Rusko napadlo Ukrajinu koncem února.

"Rusko začíná odstřihávat od plynu 'nepřátelské země', které odmítly za dovozy plynu platit v rublech a pozornost se začíná obracet na plyn z Norska, Alžírska nebo LNG (zkapalněný zemní plyn)," uvedl Hájek. Například norská společnost Norwegian Energy Company nebude mít nyní o zakázky nouzi a otázkou zůstává, zda vůbec dokáže uspokojit všechnu poptávku. Investoři vkládají ve společnost velkou důvěru a její akcie si cení o téměř 100 procent více, než na začátku válečné invaze, podotkl.

Podobně jsou na tom podle Hájka LNG společnosti, které jsou pro Evropu největší šancí na zaplnění prázdných zásobníků do letošní zimy. Nové terminály ve Francii nebo Německu výrazně stimulují ziskovost u společností, jako je Tellurian. Americká společnost vedle těžby plynu provozuje flotilu terminálů. Exportní kapacitu LNG má na 27 milionech tun ročně a její akcie se od válečné invaze téměř zdvojnásobily. Exporty LNG do Evropy jsou pro USA strategickým krokem, který by měl podpořit ziskovost společnosti na několik dalších kvartálů, dodal.

Lídrem produkce LNG ve Spojených státech je Cheniere Energy. Ta začíná silně konkurovat největšímu světovému producentovi, katarské Qatar Petroleum. Akcie společnosti rostou nepřetržitě od začátku pandemie a její postavení v byznysu bude v aktuálním prostředí silným katalyzátorem pro další zisky. Jen za leden společnost poslala do Evropy 50 lodí s LNG, což je kolem 70 procent její celkové exportní kapacity. "Pokud tyto firmy dokážou dále navyšovat produkční kapacitu a cena plynu zůstane v Evropě pro LNG společnosti atraktivní, jsou akcie všech společností nastaveny na růst akcií," dodal Hájek

Ruský prezident Vladimir Putin po začátku invaze a po ostré reakci západních zemí na ruskou agresi oznámil, že odběratelé ze znepřátelených zemí budou za ruský plyn muset platit v rublech. Evropské země a tamní plynárenské firmy to odmítly s tím, že by změna platební metody byla porušením smluv. Agentura Bloomberg s odvoláním na zdroj blízký Gazprombank ve středu napsala, že rublové účty si už otevřelo deset evropských odběratelů ruského plynu. Čtyři z nich tímto způsobem už zaplatili.

Gazprom ve středu ráno zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Cena plynu pro evropský trh se pak výrazně zvýšila.