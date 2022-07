Akcie na pražské burze během týdne posílily o 1,2 procenta

Praha - Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily. Index PX stoupl o 1,2 procenta na 1238,1 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Největší růst zaznamenaly akcie Pilulky. V předchozím týdnu akcie na pražské burze klesly o 0,6 procenta.

Akcie Pilulky za týden posílily o pět procent na 1050 korun. "Na začátku týdne firma zveřejnila své čtvrtletní, respektive pololetní, výnosy. Investoři to ocenili růstem ceny akcií o devět procent. Následně došlo k vybírání rychlých zisků," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. "Titul se obchoduje na malém objemu, a tak, i když beze zpráv, i menší objednávka dokáže výrazně pohnout s cenou," upozornil analytik J&T Banky Milan Vaníček

Slabší zakončily týden akcie společnosti Avast, a to o 4,8 procenta na 147,6 koruny. Akcie Avastu se od čtvrtka obchodují bez práva na dividendu. Dále ztratily akcie firmy Colt, Moneta Money Bank nebo TMR.

Příští týden se investoři podle Vaníčka zaměří na středeční zasedání amerického Fed, od kterého se čeká zvýšení úrokových sazeb. Dále by také měla pokračovat výsledková sezona, v ČR zveřejní výsledky ve čtvrtek Moneta Money Bank.

"Výsledky by měly potvrdit pokračující solidní trend. Trh bude sledovat vyjádření managementu k budoucímu výhledu na kvalitu portfolia v návaznosti na současné makroekonomické prostředí. Neočekáváme, že by samotné výsledky měly výraznější dopad do obchodování, které je teď ovlivněno spekulacemi na budoucí vývoj vlastnické struktury banky," uvedl Vaníček.