Akcie Monety dnes zareagovaly na informaci o konci spojení s Air Bank poklesem

Praha - Akcie banky Moneta dnes na pražské burze v reakci na zrušené spojení s bankovní částí finanční skupiny PPF zahájily obchodování poklesem. Čtvrt hodiny po začátku obchodování ztrácely přibližně pět procent a krátce před 10:00 pokles činil zhruba 5,20 procenta. O ukončení procesu spojení informovaly Moneta Money Bank a PPF v pondělí. Jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo nedávné změny požadavků České národní banky na kapitálovou vybavenost bank.

Analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler očekává, že se úvodní pokles nebude příliš prohlubovat. Akcie podle něj v tuto chvíli dohání propady ostatních bank obchodovaných na pražské burze. Nicméně ve střednědobém období podle něj převládne pozitivní investorské vnímání kolapsu 'dealu'. Ten by z Monety učinil rizikovější entitu s příliš vysokou expozicí ve spotřebitelských úvěrech. V současném prostředí by to znamenalo zvýšenou rizikovost, dodal.

Transakci o spojení bankovní částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Kupní cena Air Bank byla smlouvou stanovena na 25,9 miliardy korun. Moneta plánovala financovat nákup prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky.

V pondělí Moneta a PPF informovaly, že na návrh PPF uzavřely dohodu, která proces spojení ukončí. Podle PPF by v případě dokončení transakce nejen nastala redukce plánů rozvoje, ale i snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami při podpisu rámcové smlouvy. Důvodem je zvýšení sazby tzv. proticyklické kapitálové rezervy ČNB ze současných 0,5 procenta až na 2,5 procenta v roce 2023.

Dokončení transakce by podle PPF také negativně ovlivnilo podle platných účetních pravidel výši regulatorního kapitálu. Zároveň současný vývoj ekonomiky a válka na Ukrajině zvyšuje ekonomická rizika a snižuje potenciální růst sloučené banky, dodala PPF.

Finanční skupina PPF počátkem května uvedla, že se jejím novým ředitelem stane od 15. června podnikatel Jiří Šmejc. Vliv personální změny ve vedení skupiny na ukončení jednání o spojení zmínila v pondělní tiskové zprávě Moneta Money Bank. "Tato dohoda byla iniciována ze strany PPF v kontextu změny v managementu skupiny," uvedla banka v tiskové zprávě.

Hospodářské noviny dnes uvedly, že podle nejmenovaného zdroje z finančních kruhů považoval Šmejc ocenění Air Bank za nízké. "Zarazilo to nové vedení PPF. Nebyli spokojení s parametry transakce," cituje deník svůj další zdroj.

Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody s tím, že získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. "V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě a že stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi," uvedla Moneta. Banka zároveň potvrdila, že nadále chce dodržet strategický cíl, a to mít souhrnný čistý zisk 23,7 miliardy korun za roky 2022 až 2026.