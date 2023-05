Akcie ČEZ v reakci na možné rozdělení prudce klesly, burza tak znovu ztrácela

Praha - Akcie energetické společnosti ČEZ dnes klesly o osm procent na 1041 korun. Prudkým poklesem podle ekonomů reagovaly na vládní návrh zákona, který otevírá cestu k rozdělení této klíčové polostátní firmy na plně státní a soukromou část. Pražská burza kvůli propadu ČEZ znovu oslabila, a to pošesté v řadě. Index PX dnes odepsal 1,78 procenta na 1316,21 bodu, vyplývá z informací na webu burzy. Větším ztrátám burzy zabránil růst akcií Erste Bank.

Kabinet ve středu schválil návrh zákona, který snižuje potřebnou většinu hlasů akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstev. Místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů by nově mělo pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že vláda počítá s restrukturalizací firmy, přičemž jednou z možností je její rozdělení. Cílem má být to, aby stát získal kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

Akcie ČEZ, ve které nyní drží stát 70 procent, oslabovaly již v předchozích dnech, dnes byl propad ještě výraznější. "Je to reakce na nový návrh vlády o přeměnách obchodních společností a družstvech, kdy se podle vlády sníží nutné kvórum na odsouhlasení restrukturalizace," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. "Akcie ČEZ propadly po zprávách o vládním návrhu zákona o přeměnách obchodních společností. Podle něj by vládě stačilo 75 procent hlasů na valné hromadě pro prosazení například plánu rozdělení společnosti," poznamenal makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Energetická společnost ČEZ tak jen dnes přišla o 46 miliard své tržní hodnoty, dodal ekonom Lukáš Kovanda.

Index PX při dnešním nadprůměrném objemu obchodů 1,3 miliardy korun ztratil 1,78 procenta na 1316,21 bodu. Nejvíce se přitom zobchodovaly právě akcie ČEZ, za zhruba 1,1 miliardy Kč, které byly zároveň stejně jako v předchozích dnech hlavní příčinou ztrát. Kromě ČEZ oslabila i Komerční banka, jejíž akcie klesly o 0,61 procenta na 656 Kč. Moneta odepsala 0,25 procenta na 78,40 korun, v červených číslech dnes skončily i emise zbrojovky Colt, Photon Energy nebo Pilulky.

Naopak se dařilo akciím Erste, které vzrostly o 0,43 procenta na 727,10 Kč. Cenné papíry pojišťovny VIG zdražily o 0,98 procenta na 620 korun a hodnota akcií Philip Morris stoupla o 0,85 procenta na 16.600 korun.

Analytici: Za propadem akcií ČEZ je vládní návrh, jež usnadní zestátnění firmy

Za dnešním propadem akcií skupiny ČEZ o osm procent na 1041 Kč je podle analytiků návrh vlády schválit novou legislativu, která by usnadnila zestátnění podniku či jeho části. Nyní je potřeba souhlas 90 procent akcionářů, stačilo by 75 procent. Stát přitom vlastní zhruba 70 procent podniku. Návrh nyní míří do Sněmovny.

"Nový návrh vlády o přeměnách obchodních společností a družstvech, kdy se podle vlády sníží nutné kvórum na odsouhlasení restrukturalizace. Vláda si v případě schválení bude moci ve společnosti ČEZ odhlasovat prakticky cokoli," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Vše podle analytika Sirius Finance Ivo Bečváře nasvědčuje tomu, že jde o účelově navrženou změnu zákona, protože veřejně obchodovaných společností v ČR je jen několik. "A hranice potřebná pro některé přeměny je stanovena shodou okolností tak, aby pro stát znamenala jistotu, že si u ČEZ prosadí cokoli. Nelze totiž předpokládat, že by na valnou hromadu ČEZ dorazilo 100 procent všech akcionářů, a tudíž je vysoká pravděpodobnost, že stát se svými necelými 70 procenty akcií společnosti bude mít více než 75procentní podíl ze všech přítomných," uvedl.

Investory podle Kovandy už v minulém týdnu vyplašila čtvrteční analýza Raiffeisen Bank International, podle které akcie ČEZ do roka spadnou na úroveň 600 korun za kus. I tato analýza přispívá k jejich propadu, podotkl.

Naopak analytik Fio Banky Jan Raška uvedl, že jakkoliv zveřejněné záměry vlády upravit regulatorní rámec týkající se možné transformace (rozdělení) ČEZ přispívají ke zvýšení nejistoty a politického rizika, tak stále v celkovém kontextu vidí potenciální transformaci společnosti a její konsekvence pro vypořádání minoritních akcionářů jako podpůrný faktor pro cenu akcie. "Za dané situace vnímáme cenu akcie ČEZ poblíž úrovně 1000 Kč jako férovou a aktuálně tak nemáme důvod měnit naše doporučení 'držet'," poznamenal.

Koruna oslabila k euru i dolaru, k měně USA se dostala nad hranici 22 Kč

Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 si koruna vůči euru pohoršila oproti předchozímu závěru o šest haléřů na 23,74 Kč/EUR a k dolaru o 16 haléřů na 22,04 Kč/USD. Nad hranici 22 korun za dolar se letos dostala poprvé od 27. března. K euru je také nejslabší zhruba od konce března. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Koruně se příliš nezamlouvá kombinace silného dolaru a vyšších výnosů z amerických dluhopisů. Prognóza České národní banky přitom počítala pro druhý kvartál s úrovní koruny přibližně na 23,50 Kč/EUR," sdělil analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. "Oslabující euro nesvědčilo celému středoevropskému regionu. Proti společné evropské měně oslabila česká koruna, polský zlotý i maďarský forint," uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,68 23,74 Kč/USD 21,88 22,04

Zdroj: Patria Online