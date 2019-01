New York - Akcie americké technologické společnosti Apple ve čtvrtek zažily nejhorší den za šest let. Napsal to server finanční televize CNBC. V reakci na snížení odhadu tržeb akcie oslabily téměř o deset procent a uzavřely na nejnižší úrovni od července 2017. Tržní hodnota podniku se tak snížila skoro o 75 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč).

Apple po skončení středečního obchodování na burze poprvé po téměř 12 letech snížil odhad vývoje čtvrtletních tržeb. Firma nyní předpokládá, že za první fiskální čtvrtletí, které zahrnuje klíčovou vánoční sezonu, vykáže tržby kolem 84 miliard dolarů. Dosud firma tržby odhadovala na 89 miliard až 93 miliard dolarů. Za zhoršením prognózy stojí zejména slabý prodej telefonů iPhone v Číně.

Společnost Apple se loni v srpnu stala první americkou veřejně obchodovanou firmou, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici jednoho bilionu dolarů. V říjnu se tržní hodnota Applu vyšplhala až na zhruba 1,1 bilionu dolarů, od té doby však zhruba o 450 miliard dolarů klesla a nyní se nachází pod hranicí 700 miliard dolarů.