Akce v pražském Retro Music Hall připomene diskotéku Discoland Sylvia

Praha - Akce v pražském Retro Music Hall na Vinohradech připomene fungování známé diskotéky, libeňského Discolandu Sylvia. Vzpomínkový večer se uskuteční 7. dubna a zúčastní se jej osobnosti 90. let, které na diskotéce buď vystupovaly, nebo se tam chodily bavit. Dorazí například zpěvačky Marcela Březinová a Šárka Rezková nebo moderátor Miloš Pokorný. Novinářům to dnes řekli za organizátory DJ Uwa, producent Miroslav Kolodziej a moderátor Luboš Procházka. Vstupenky nelze koupit v předprodeji, budou se prodávat na místě.

Letos v dubnu uplyne 30 let od otevření klubu, který spoluvlastnil dnes již zesnulý podnikatel Ivan Jonák s manželkou Ludvikou. Manželku nechal podnikatel zavraždit a ve vězení pak strávil 18 let. V samotném Discolandu večer nelze dělat, neboť je několik desetiletí prázdný. Budovu se její nynější vlastník chystá přestavět a vzniknou tady mj. byty.

"Jsme připraveni ukázat, jak to v Discolandu žilo, a to po stránce muziky, tak i setkávání lidí, kteří něco znamenali. Hrál jsem tam od otevření v dubnu 1992 až do zavření v roce 1994," řekl DJ Uwa. Dodal, že akce bude připomínkou Ludviky Jonákové. ""Ono se o ní moc nemluví, ale já ji měl rád, byla to hodná ženská," řekl Uwa.

Březinová a Rezková budou na akci zpívat. "Tam (do Discolandu) chodili všichni, včetně Karla Gotta. Já tam byla sice jednou, ale byla," řekla Březinová.

Na akci dorazí dále bývalá moderátorka televize Nova Jana Adamcová nebo herec Kryštof Bartoš, který hrál vyšetřovatele v seriálu České televize Devadesátky. Uwa dodal, že se objeví možná i někteří politici a podnikatelé.

Budova Discolandu v Primátorské ulici je zhruba 27 let prázdná a chátrá. Její nynější vlastník má platné stavební povolení a chystá se ji přestavět. "Nový vlastník má aktuálně platné stavební povolení na rekonstrukci, přesně přístavbu a nástavbu. Dle projektu by v horním patře měly vzniknout byty, dole restaurace. Stavební povolení obdržel zhruba před rokem. Objekt se v památkové zóně nenachází," sdělil ČTK mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.