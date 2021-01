Akce stoupenců Navalného provází represe, hlášeno 4000 zatčených

Moskva - Policie dnes na různých místech Ruska tvrdě zasáhla proti shromážděním, jejichž účastníci žádají osvobození opozičního předáka Alexeje Navalného. Na jeho podporu druhý víkend po sobě vyšly do ulic desetitisíce lidí. Ruský server OVD-Info, který se specializuje na monitorování policejních aktivit, dnes eviduje více než 4000 zatčených. Mezi zadrženými je i Navalného žena Julija, kterou policisté zatkli při demonstraci v Moskvě, oznámil Navalného tým. Americký ministr zahraničí Antony Blinken odsoudil ruskou "brutální politiku", což Moskva vzápětí označila za hrubé vměšování.

Demonstrace se konaly napříč Ruskem, od Vladivostoku po Petrohrad. Odhad celkového počtu demonstrujících dnes zatím není k dispozici, nicméně ze záběrů z ruských měst se zdá, že jich byly nejméně desetitisíce. Úřady manifestace nepovolily a varovaly Rusy před účastí.

Ačkoli policie původně oznámila, že v Moskvě přišlo na demonstraci jen kolem 300 lidí, OVD-Info v nejčerstvějším hlášení tvrdí, že v hlavním městě bylo zadrženo více než 1100 demonstrantů. V Petrohradu údajně do večera putovalo do vazby skoro 900 lidí, v sibiřském Krasnojarsku na 200. Svaz ruských novinářů oznámil, že mezi zatčenými je přinejmenším 35 žurnalistů.

Zadržených je hlášeno více než po prvním kole protestů z minulé soboty. I tehdy byla mezi tisícovkami zatčených Navalného manželka. Nakonec bylo před týdnem registrováno přes 3500 zadržených, což agentura AFP označila za nejintenzivnější zatýkání v novodobé ruské historii.

Navalného policie zadržela 17. ledna hned po jeho návratu z Německa, kde se léčil po otravě nervově paralytickou látkou novičok. Z té opozičník obviňuje ruskou tajnou službu a osobně prezidenta Vladimira Putina. Soud tento týden zamítl odvolání Navalného proti vazbě, ve které nyní hlavní kritik Kremlu čeká, zda nebude poslán do vězení kvůli údajnému porušování pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Na sociálních sítích koluje nespočet videí dnešních policejních zákroků. Na snímku z Kazaně je vidět, že policisté přinutili demonstranty lehnout si do sněhu. Ve Vladivostoku protestující před těžkooděnci utekli na plochu zamrzlého zálivu, píše deník The New York Times. Brutální počínání policie včetně nasazení slzného plynu hlásili svědci z Petrohradu. Jeden účastník petrohradského zásahu se vyfotografoval se zraněním na hlavě a řekl, že "lidé leží jeden na druhém".

Čtyřicetiletá účastnice protestu v Moskvě řekla, že přišla, i když měla v noci panický záchvat. "Vím, že žiju v naprosto bezprávním státě. V policejní zemi, kde nejsou nezávislé soudy. V zemi řízené korupcí. Chci žít jinak," citovala ji agentura Reuters. V Moskvě byli od středečního večera zatýkáni Navalného spolupracovníci i zástupci opozičních médií.

V hlavním městě úřady sáhly k bezprecedentním bezpečnostním opatřením: v okolí Kremlu uzavřely stanice metra, omezily autobusovou dopravu a nařídily uzavřít restaurace a obchody. Západní média hovořila o proměně centra města v pevnost s těžkooděnci na každém rohu.

Organizátoři moskevské akce dvakrát změnili místo setkání, protože policie zablokovala pro pěší některé části města. Nevytvořil se proto homogenní dav, ale menší skupiny. Původně se měli lidé sejít u centrály Federální bezpečnostní služby (FSB, kontrarozvědky) a vydat se k vazební věznici, kde se Navalnyj nachází. Protože se tam ovšem většina z nich nedostala, vrátili se lidé do centra města. "Putin je zloděj! Svobodu!" volali.

Nový šéf americké diplomacie Blinken vyzval k propuštění Navalného a kritizoval ruskou "brutální taktiku". "USA odsuzují neustálé používání brutálních taktik Ruska proti poklidným demonstrantům a novinářům. Je to stejné už druhý týden," napsal Blinken na twitteru.

Ruské ministerstvo zahraničí vzápětí reagovalo vlastním tweetem: "Potvrzuje se hrubé vměšování USA do vnitřních záležitostí Ruska, podobně jako šíření mylných informací a vyzývání k účasti na ilegálních akcích šířené na internetových platformách kontrolovaných z Washingtonu."

Rusové dnes vyšli protestovat nejen za mimořádných bezpečnostních opatření, ale také za velké zimy. Několik desítek lidí přišlo protestovat například v Jakutsku, třebaže tam panoval 42stupňový mráz. "Protestuji poprvé. Je mi z toho totálního bezpráví vrchnosti nanic," řekl podle opozičních médií demonstrant jménem Ivan.

Julija Navalná na instagramu napsala: "Když budeme mlčet, přijdou si zítra pro kohokoli z nás." Mezi postiženými spojenci Navalného je i její bratr Oleg, který je v domácím vězení.

Mluvčí ruského ministerstva vnitra Irina Volková v sobotu prohlásila, že lidé by se měli protestů zdržet kvůli pokračující epidemii covidu-19. Každý, kdo bude přistižen při porušování karanténních opatření, podle ní může čelit trestnímu stíhání.