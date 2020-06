Akce samospráv kvůli ztrátám příjmů považuje Babiš za kampaň

Praha - Akce samospráv kvůli ztrátám příjmů považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za kampaň. Řekl to na tiskové konferenci k představení dotačního programu COVID-Sport. Vláda podle něj řeší situaci malých obcí, velká města by měla investovat ze svých rezerv a být solidární. Proti krácení rozpočtů obcí a krajů protestuje například Svaz místních samospráv (SMS), který chce uspořádat protestní shromáždění v Praze. Obce kvůli vyplácení koronavirové pomoci ze sdílených daní přijdou o 20 miliard korun, odhaduje SMS.

SMS vyzval starosty, aby na radnice vyvěsili oznámení, že jsou kvůli použití sdílených daní na sanování škod po epidemii ve stávkové pohotovosti. Babiš to označil za kampaň. "Tady jede kampaň STAN, který se tváří, že zastupuje všechny starosty, a KDU-ČSL a samozřejmě Senát. Je to krajská kampaň," uvedl. Kritizoval v té souvislosti i lidovecký návrh vrátit obcím peníze příspěvkem na každého obyvatele. Obce by tak podle něj nedostaly dost.

Situaci nejmenších obcí, které podle premiéra peníze skutečně potřebují, kabinet řeší. Velká města včetně Prahy a Brna podle něj mají naopak na účtech miliardy a měla by investovat. "Nevidím důvod, proč bychom měli dávat velkým městům takové nehorázné peníze, když mají peníze. Velká města by měla být solidární, protože ty daně platí daňoví poplatníci," uvedl.

Kabinet slibuje, že ztráty příjmů bude obcím kompenzovat dotacemi. "My připravujeme program v rozsahu až desítek miliard," uvedl Babiš. Zmínil například podporu oprav chodníků či kanalizací. "To vše jsou požadavky na stole od obcí, kterým my chceme vyhovět," dodal. Program pro podporu osob samostatně výdělečně činných podle něj jinak než ze sdílených daní udělat nešlo.

Vládní verze předpisu počítá s tím, že kompenzace pro OSVČ a malé společnosti s ručením omezeným budou vratkou sdílené daně, což dopadne na rozpočty samospráv. Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice.