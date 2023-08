Akce proti pašerákům mohou spolupráci s Čechy rozšířit, řekl šéf saské policie

Rothenburg (Německo) - Výrazné zostření namátkových kontrol v saském pohraničí s Českem a Polskem může přinést nové podněty pro vzájemnou spolupráci s českými policisty. V rozhovoru s ČTK to dnes ve východosaském Rothenburgu řekl saský policejní prezident Jörg Kubiessa. Sasko ode dneška u hranic s Polskem a také na části sasko-českého pomezí zintenzivnilo tažení proti převaděčům a nelegální migraci.

"Nechci hovořit o návrzích toho, co by česká policie měla činit, protože my teď musíme plnit vlastní úkoly," řekl Kubiessa o vystupňovaném tažení proti pašerákům lidí. "O nové zkušenosti se ale s Čechy podělíme a uvidíme, zda z toho vzniknou nové nápady pro další spolupráci," uvedl. Hovořil také o tom, že v krizových situacích je pro Sasko i Česko nezbytné navzájem své kroky koordinovat. "A nyní takovou složitou situaci máme," řekl.

Dosavadní součinnost s českou policií si Kubiessa chválí. "S českými kolegy máme na hranicích velmi dobrou spolupráci. Máme také dobrou česko-německou policejní smlouvu, díky které takto můžeme pracovat," řekl. "A dobře si společně vedeme i v boji proti další kriminalitě," uvedl.

Saská zemská policie ode dneška výrazně zesílila namátkové kontroly v pohraničí. Slibuje si od nich zpomalení a zastavení nelegální migrace. Česko a také Polsko jsou státy, kterými se migranti bez potřebných dokladů stále častěji snaží dostat do Německa. Celkově pak z Česka do Německa nelegálně přišlo v první polovině roku 4551 lidí.

Saská policie zesílila kontroly u hranic s Polskem a z části i s Českem

Saská policie ode dneška výrazně zintenzivnila namátkové kontroly a pátrací akce po celé délce hranic s Polskem a také na části pomezí s Českem. Důvodem je snaha potlačit nelegální migraci, jak dnes novinářům na letišti v Rothenburgu u hranic s Polskem řekl saský policejní prezident Jörg Kubiessa. Češi se mohou v saském pohraničí setkat s kontrolami od Žitavy až po Sohland nad Sprévou, který je nedaleko Šluknova.

"V posledních týdnech spolková policie hlásí prudký nárůst případů, kdy se převaděči snaží do Saska přes hranice propašovat migranty," řekl Kubiessa. Dodal, že takovéto cesty v přeplněných dodávkách či osobních vozech se konají v nelidských podmínkách. "Migranti natěsnaní v dodávkách třeba sundávají gumová těsnění kolem dveří, aby se do vozu dostalo více vzduchu," uvedl.

Podle šéfa saské policie je jen otázkou času, kdy někdo utrpí vážné zranění, nebo zemře. "Naším cílem je také tyto lidi chránit," uvedl o migrantech, kteří se přes Polsko a Česko snaží dostat do Německa.

Také šéf nově vyhlášeného zásahu Dirk Linczmajer hovořil o náročných podmínkách, ve kterých migranti do Německa přijíždějí. Policisté jsou proto podle něj připraveni poskytnout jim první pomoc a nabídnout vodu. O pašerácích řekl, že asi 70 procent z nich při zásahu s policií spolupracuje. "Jsou to obyčejní lidé, mají rodiny," řekl. "Problémy jsou ale se zbývajícími 30 procenty, tato skupina pašeráků je nebezpečná a agresivní," řekl.

Zemští policisté se podle Linczmajera nově výrazněji soustředí na okolí hranic od Mužakova (Bad Muskau) na severovýchodě Saska na pomezí s Braniborskem až po Sohland nad Sprévou na jihovýchodě. Zásah tedy odpovídá pohraničním oblastem východosaského okresu Zhořelec, který sousedí s Polskem a Českem.

"Zaměřili jsme se také na dálnici a na sjezdy z ní," řekl Linczmajer o opatřeních na dálnici A4, která spojuje Zhořelec na polských hranicích s Drážďany. Kontroly ve zvýšené míře je zde nutné očekávat v úseku od Zhořelce až po Budyšín (Bautzen). "Kontrolujeme všechny typy aut od nákladních vozů přes dodávky po osobní auta," řekl.

Upřesnit počty nasazených policistů Linczmajer v rozhovoru s ČTK odmítl. "Z taktických důvodů nechceme sdělovat podrobnosti," řekl.

Linczmajer rovněž odmítl kritiku, že by saská policie zasahovala do kompetencí spolkové policie, která je odpovědná za ostrahu hranic. "Nekonkurujeme si, naopak spolupracujeme," řekl. Kubiessa k tomu dodal, že místem působnosti saské zemské policie je celé Sasko, tedy i příhraničí.

Německá spolková policie za prvních šest měsíců tohoto roku eviduje v Sasku na 10.000 případů nelegálního vstupu žadatelů o azyl. Celkově pak z Česka do Německa ilegálně přišlo v první polovině roku 4551 lidí. Saský ministr vnitra Armin Schuster, který zpřísnění namátkových kontrol nařídil a který postup spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové kritizuje jako nedostatečný, v úterý na tiskové konferenci prohlásil, že jen za první tři srpnové víkendy spolková policie v Sasku eviduje 1884 případů nelegálního vstupu.