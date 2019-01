Praha - Kampaň za ekologickou cyklistickou dopravu Do práce na kole se letos kromě tradičního jarního termínu poprvé uskuteční i v lednu. Pořádající iniciativa AutoMat chce akcí zjistit, kudy cyklisté v zimě jezdí a jak by se mohly cesty pro cyklisty zlepšit. Organizátoři to uvedli v tiskové zprávě. AutoMat se výzvou k jízdě na kole snaží upozorňovat na znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Zimní akce se bude konat od pondělí 21. do neděle 27. ledna.

Jarní cyklojízdy se uskuteční letos podeváté. Týmy složené z dvou až pěti lidí spolu pravidelně dojíždějí do zaměstnání. Loni se poprvé konala i akce Do školy na kole.

Lednovou akcí organizátoři chtějí dokázat, že kolo může být běžným dopravním prostředkem i v zimě. "S nápadem přišel Jirka Štrupl z královéhradeckého Bajkazylu, mj. majitel originálního cyklopluhu. S tím v zimě ve svém volném čase brázdí hradecké cyklostezky a odklízí sníh," uvedl vedoucí projektu Jan Haruda.

Zájem o akci organizátoři zjišťovali v dotaznících. Z 2700 lidí, kteří odpověděli, bylo 58 procent pro její konání. Lednový týden je určen pro jednotlivce. Dvacet vylosovaných získá registraci do květnové akce. Akce je zdarma a zájemci se mohou registrovat na internetových stránkách výzvy. Za účast v jarní soutěži soutěžící musí zaplatit.

Při zimní akci nejde o kilometry, ale o pravidelnost. Alespoň tři dny je potřeba přepravovat se bezmotorově, kromě jízdy na kole je možná chůze nebo běh. V případě, že jsou jsou cesty v zimě nebezpečné, je možné využít i MHD. Údaje o jízdách pořadatelé získávají z mobilních aplikací nebo z internetových stránek, kam účastník zapisuje své cesty.

Smyslem projektu je také přesvědčit zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům zajistili zázemí pro cyklisty, jako jsou sprchy, stojany a šatny. Vyhlašují proto i soutěž o Cyklozaměstnavatele roku.

Počty účastníků se během předchozích osmi let zvyšovaly. Loňské výzvy se zúčastnilo přes 16.300 cyklistů, předloni jich bylo 13.000. Zapojili se i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři.

Iniciativa AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Chce proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.