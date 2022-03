Praha - Druhý ročník akce Česky pěšky nabídne turistům 12 pochodů po republice, na nichž mohou utužit svou kondici i psychiku. Účastníci pochodů se mimo to mohou těšit na doprovodný program zvláště pro děti a soutěže o ceny. Česky pěšky je projektem České podnikatelské pojišťovny (ČPP) a Klubu českých turistů (KČT). Cílem projektu je prostřednictvím série pochodů napříč republikou motivovat veřejnost k pohybu. Novinářům to sdělili předseda představenstva ČPP Jaroslav Besperát a předseda KČT Vratislav Chvátal.

"Snažili jsme se vybrat obsahově přitažlivá témata a pochody vhodné i pro rodiny s dětmi, jejichž počet mezi účastníky pochodů roste. Účastníci si tak mohou vybrat kratší i delší trasy," řekl za KČT Chvátal. Doplnil, že vybrané trasy vedou kolem hradů, zámků, rozhleden a dalších kulturních či přírodních památek.

Prvním letošním pochodem bude pochod s názvem Do Okoře bez oře. Konat se bude 2. dubna a start je naplánovaný v Zákolanech či v Kralupech nad Vltavou, odkud by turisté měli dorazit k hradu Okoř. Další pochody se budou konat v dubnu, v květnu a v červnu například u Moravské Třebové, v okrese Ústí nad Orlicí nebo v Českém ráji. Součástí akce Česky pěšky je podle Chvátala i nejznámější pochod v Česku mezi Prahou a Prčicemi, jehož 55. ročník se bude konat 21. května. Po prázdninové přestávce vyrazí turisté opět v září, kdy se vydají třeba na pochod zvaný Po stopách kocoura Mikeše z Mnichovic.

Lidé, kteří se pochodů zúčastní a jsou starší 15 let, mohou soutěžit o ceny. K tomu se však musí registrovat u stánku Česky pěšky v cíli pochodu. Oceněný bude turista, který absolvuje nejvíce pochodů z 12 pochodů zařazených do soutěže, a vybraní lidé, kteří absolvují alespoň dva pochody. Konkrétní jména výherců vzejdou ze slosování po posledním pochodu tohoto ročníku akce, který se bude konat 1. října. Soutěžit se bude i v rámci každého pochodu zařazeného do projektu Česky pěšky.

První ročník projektu Česky pěšky byl ovlivněný pandemií koronaviru a souvisejícími vládními opatřeními. Řada pochodů byla kvůli pandemickým omezením zrušená nebo se konala v náhradních termínech.

Klub českých turistů byl založený v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka, který byl prvním předsedou klubu. Od roku 1889 se členové organizace začali věnovat značení turistických tras. Dnes KČT podle předsedy Chvátala sdružuje asi 31.000 turistů po celém Česku.