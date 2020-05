Akce budou od 25. května pro 300 lidí, od 22. června pro 1000

Praha - HHromadné akce včetně ve vnitřních prostorách budou od 25. května povoleny pro nejvýše 300 osob. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od 8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle epidemiologa Rastislava Maďara se budou ještě příští týden hodnotit data o epidemii, zhoršení může znamenat i odložení uvolňování naplánovaného na 25. května. Budou také povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, otevřou se hrady i zoo.

"Ještě před Velikonocemi bychom si netroufli ani uvažovat o tom, že bychom mohli pustit tak velké akce," řekl na tiskové konferenci Maďar. Podle něj jsou sice povoleny rizikovější provozy, jako jsou šatny, obchodní centra či velké akce, lidé je ale navštěvovat nemusí. Nedoporučuje to například rizikovým osobám, tedy seniorům nebo chronicky nemocných.

Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a u vstupu do provozoven použít dezinfekci. Velké společenské nebo sportovní akce byly zakázány, protože podle epidemiologů spolu s cestováním do zahraničí představovaly největší riziko šíření nákazy mezi lidmi. Tisícové akce, jako například hudební festivaly pod širým nebem, podle dřívějších informací ministerstva v létě nebudou.

Vojtěch: Omezení od 18. května neomezují plošně základní práva

Omezení provozu či hromadných akcí od pondělí 18. května nezasahují plošně do základních lidských práv a svobod, lze je tak stanovit opatřeními ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kabinet v pondělí schválil, aby byla některá zbývající opatření proti koronaviru převedena do této podoby z dosavadního režimu krizových opatření podle krizového zákona. Ta by pozbyla platnosti s koncem nouzového stavu, který trvá do neděle 17. května.

Kabinet v pondělí souhlasil s tím, aby od pondělí opatření ministerstva zdravotnictví dál upravovala provoz škol či omezení konání hromadných akcí. "Podle posouzení právníků a ve světle judikatury, kterou respektujeme, je to možné," uvedl Vojtěch. Do 25. května, kdy z velké části končí vládní harmonogram rozvolňování opatření, tak podle něj budou místo krizových opatření stačit ministerská. Doufá ale ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil.

Vojtěch připomněl dva soudní verdikty, které se vládních a ministerských opatření týkaly. V dubnu rozhodl Městský soud v Praze o zrušení čtyř opatření resortu, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Kabinet následně musel pravidla přijmout jako krizová opatření. Před týdnem jiný senát soudu zamítl žalobu proti mimořádným opatřením o uzavření škol.

Pravomoc regulovat provoz restaurací a ubytovacích zařízení resort výslovně má, řekl Vojtěch. "Jsou to věci, které nejsou extenzivním plošným zásadním zásahem do základních lidských práv a svobod, jak judikoval soud v rámci prvního rozsudku. V tom druhém rozsudku soud říkal, že se shoduje s prvním senátem, že pokud jsou to takto extenzivní zásahy, tak není možné postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pokud nikoliv, tak to možné je," uvedl.

Doufá současně ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil. Ten podpořila vláda minulý čtvrtek, ve Sněmovně by se mohl projednat se zkrácenými lhůtami. Omezující opatření by podle předpisu mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády. V případě hrozby prodlení by mohl jednat sám, ale pokud by opatření vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

Tábory budou mít letos v létě přísnější hygienické podmínky

Hygienické požadavky k ochraně proti koronaviru na letních táborech budou záležet na tom, zda půjde o tábor v budově, chatkách či stanech. Tábory budou muset dbát na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny. Vyžadovat se bude důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i ostatních účastníků akce, a dále zvýšený zdravotní dohled na táboře. Vyplývá to z doporučení pro zajištění táborů v letošní letní sezoně, který dnes představila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Materiál má ČTK k dispozici.

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Mluvčí České rady dětí a mládeže Soňa Polak ČTK řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků. Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června.

Organizátoři táborů se na hygienických opatřeních pro tábory domluvili s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve středu. Předseda ČRDM Aleš Sedláček ve čtvrtek řekl, že domluvené limity jsou pro pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů.

Účastníci tábora by podle doporučení ministerstva měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Mimo areál tábora by děti podle Rážové měly nosit roušky. Pořadatelé táborů by měli nastavit pravidla pro jejich výdej, obměnu a ukládání. Nejlépe by se podle ministerstva měly používat roušky jednorázové. Děti by neměly cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště a bazény, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku. Lékařský posudek uvádí, že je dítě k účasti způsobilé. Běžně platí dva roky, takže ho rodiče využívají opakovaně.

Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu.

Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor tábora, pouze pokoje či stany.

O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, v současnosti je ministerstvo letos nedoporučuje. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda. Rážová nicméně jejich pořadatele vyzvala, aby se snažili dodržovat i zpřísněné pokyny pro ostatní druhy táborů.

Návštěvám v nemocnicích se bude měřit teplota

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a dalších lůžkových zařízeních. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Vyplývá to z materiálů pro novináře k dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Návštěvy byly zakázány kvůli riziku šíření nemoci covid-19 v lůžkových zařízeních zdravotní a sociální péče od začátku března.

"Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ředitelé nemocnic nebo sociálních zařízení mají možnost si podmínky návštěv sami upravit, podle ministra by je ale dál zakazovat neměli. "Na základě epidemiologické situace v dané lokalitě mohou zavést i přísnější opatření, ale mělo by to být objektivně zdůvodněno," uvedl Vojtěch.

Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.

Pokud je to možné, měli by se se klienti se svými návštěvami setkávat venku nebo ve vyčleněných prostorách či na jednolůžkových pokojích. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou zástěnou. Doporučeno je návštěvníkům poskytnout návleky na obuv a plášť, pokud je zařízení má.

Nařízení má mírnější a přísnější formu, která bude zavedena podle toho, jak se bude dál epidemie nového typu koronaviru v ČR vyvíjet. Přísnější stanoví pro jednoho klienta jen jednu návštěvu denně na nejvýše hodinu, přičemž se musí dodržovat dvoumetrové rozestupy i mezi klientem a jeho rodinou. Po každé návštěvě musí personál prostory dezinfikovat. V přísnějším režimu se musí také návštěva ohlásit v zařízení dopředu a každý návštěvník musí být evidován včetně kontaktů.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika desítkách domovů pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo podobných zařízeních. Často v nich onemocněli klienti i personál, mnohde několik desítek lidí. Z obavy před zavlečením nákazy v některých zůstávali zaměstnanci izolováni několik týdnů a nechodili domů k rodině.

Nemocní klienti, kteří nevyžadovali péči lékaře, zůstávali v objektech v karanténě. Bylo jim nutné vyhradit desetinu kapacity a zvláštní personál. Zaměstnanci mají povinnost se pravidelně nechat testovat na covid-19. V současné době využívají takzvané rychlotesty, které testují z kapky krve protilátky, ale nemoc objeví až po několika dnech. Podle ministerstva by se do budoucna měli testovat z výtěru z nosohltanu, který sice trvá déle, ale je přesnější.

Lidé budou moci na hrady i do zoo

Lidé budou moci od pondělí 25. května navštěvovat státní hrady a zámky. Budou muset nosit roušky a dodržovat rozestupy, což budou muset provozovatelé expozic kontrolovat. Lidé by si také měli dopředu koupit na internetu časové vstupenky. Obdobné podmínky budou platit pro návštěvníky a provoz zoologických a botanických zahrad, jejichž vnitřní prostory se také v pondělí otevřou návštěvníkům. Vyplývá to z dnes zveřejněného plánu vlády na další etapu rozvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru.

Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech památek v jednom dni nemá přesáhnout 150 osob na hektar. Provozovatelé památek mají častěji dezinfikovat povrchy, personál musí mít zajištěnou dezinfekci i pro sebe. Provozovatelé také mají zabránit tomu, aby se lidé více shromažďovali třeba před toaletami, automaty, v odpočinkových zónách, na hřištích nebo u občerstvení.

Pro vnitřní expozice památek budou platit stejná omezení, jako nyní platí pro již otevřená muzea. Lidé tedy mají dodržovat od sebe odstupy dva metry s výjimkou rodinných příslušníků. Na jednoho návštěvníka má připadnout plocha přibližně deset metrů čtverečních, i v interiéru musí být k dispozici dezinfekce a mají se dezinfikovat plochy, kterých se dotýkají ruce. Povinné je nošení roušek a pravidelné větrání, doporučená je ozonizace vzduchu. Pořadatelé také mají zajistit, aby se lidé příliš nehromadili, a mohli tak dodržet dvoumetrový rozestup.

V zoologických a botanických zahradách se má zamezit tomu, aby se zbytečně nekřížily cesty personálu a návštěvníků. Provoz restaurací v těchto zahradách bude omezený stejně jako ve všech běžných restauracích.

Vláda dnes také v rámci uvolňování opatření přijatých proti šíření koronaviru oznámila, že hromadné akce včetně vnitřních budou po 25. květnu povoleny pro nejvýše 300 osob. Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a užívat dezinfekci.

V OC nebudou ani po 25. květnu v provozu dětské koutky

V obchodních centrech nebudou moci ani po 25. květnu, kdy se v nich otevřou restaurace, fungovat dětské koutky, odpočinkové zóny a další prostory, kde by se mohli lidé shlukovat. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních mohla otevřít všechny obchody v pondělí. Mimo provoz zatím musela zůstat stravovací zařízení. Znovu budou moci začít občerstvení pro návštěvníky připravovat od 25. května. Provozovatelé obchodních center budou muset dohlížet na dodržování povinných rozestupů mezi lidmi a zákaz shlukování. Všichni budou muset povinně nosit roušku, s výjimkou konzumace jídla a nápojů.

Obchodní centra jsou již na otevření foodcourtů připravena. Omezila počet míst k sezení, aby byly mezi stoly povinné rozestupy. V některých možná vzniknou tzv. rodinné stoly. Prostory budou pravidelně dezinfikovány.

Obchodní centra v České republice ročně navštíví 300 milionů lidí. Podle společnosti Cushman & Wakefield je v tuzemsku 107 center nad 5000 metrů čtverečních, dalších 12 je menších.

V taxi bude dezinfekce, doporučená je ochranná přepážka

Ve vozech taxi musí být kvůli covidu-19 zajištěna dezinfekce na ruce, doporučené je instalovat přepážku mezi zákazníka a řidiče. Řidič i klient musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest. Vyplývá to z nařízení ministerstva zdravotnictví. Alternativní taxislužby mohou jezdit od 25. května, klasické s taxamatrem nesměly poskytovat služby jen do konce března.

Povinná je podle epidemiologa Rastislava Maďara, který koordinuje pracovní skupinu ministerstva zdravotnictví pro uvolňování přijatých opatření, jenom dezinfekce těch částí vozu, kterých se cestující dotýkal, po každém zákazníkovi. Ostatní opatření ministerstvo doporučuje. "Necháme to na nich. Je možné, že sami zákazníci vytvoří tlak tím, že si budou objednávat jenom vozy, které budou tyto přepážky mít," řekl Maďar.

Podle provozovatelů už někteří začali tyto průhledné zástěny mezi řidiče a zákazníky instalovat. Mezi prvními se podle zjištění ČTK zástěny objevily ve vozech pražských taxislužeb Modrý Anděl a Taxi Praha, následoval Bolt a nyní i Uber.

Taxislužby se soustředí i na jiná ochranná opatření. Jde například o pravidelné dezinfikování a čištění vozů, úpravu platebních systémů či maximálního počtu zákazníků na jízdu. Dále vyzývají řidiče k úpravě cirkulace vzduchu pomocí klimatizace a k další prevenci.

Koronavirová krize výrazně omezila poptávku po cestování v taxi. Po Velikonocích podle provozovatelů začal zájem cestujících postupně růst, poptávka je však stále proti normálu slabší. Některé přepravní společnosti se proto v uplynulých týdnech přeorientovaly na přepravu zboží, ať už objednávek z obchodů, nebo rozvoz nákupu a jídla z restaurací.