Akademie věd spouští venkovní hru, účastníci musí zachránit budoucnost

Praha - Zachránit výzkum i budoucnost mají za úkol účastníci hry, kterou dnes spouští Akademie věd ČR. Děti i dospělí budou pomocí chytrého telefonu plnit úkoly v ulicích Prahy i Průhonickém parku, zároveň se seznámí s činností různých ústavů akademie. Zástupci instituce to uvedli v tiskové zprávě. Hra by měla, s ohledem na počasí, trvat do 11. listopadu. Zapojit se mohou jednotlivci i týmy.

Podle herního příběhu v roce 2350 panuje autoritářský režim, který potlačuje vzdělávání dětí i vědu a výzkum. Pálí se knihy. Zároveň však ale sílí i odbojové hnutí, v němž působí i Čeněk. Ten pomocí stroje času promlouvá k hráčům žijícím v roce 2021 a dává jim úkoly, jejichž splnění může budoucnost změnit.

"V poslední době se většina akcí odehrává v online prostředí. Už podruhé jsme nemohli realizovat oblíbený Veletrh vědy a osobní setkávání a zpětná vazba od jeho návštěvníků nám schází. Proto jsme vytvořili venkovní hru Po stopách Veletrhu vědy jako takovou alternativu k internetovému světu," řekla za pořadatele Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV. "Zároveň chceme veřejnosti touto zábavnou formou ukázat, že věda je skutečně všude kolem nás a je možné ji s námi nacházet třeba i při procházkách Prahou," dodala. Účastníci si musí do telefonu stáhnout aplikaci Hunter Games a připravit tužku, blok a sluchátka.

Akademie pro hráče nachystala tři trasy. Ta nejsnazší, nazvaná Ztracený deník, vede historickým centrem Prahy, je vhodná pro rodiny s malými dětmi a projít ji lze i s kočárkem. Má zhruba 2,5 kilometru.

Trochu náročnější trasa Praha po setmění provede účastníky malostranskými ulicemi. Má přes tři kilometry a podle pořadatelů si ji lidé nejvíce užijí právě večer - neměli by si však zapomenout svítilny.

Středně náročná je i trasa Vzkaz z budoucnosti vedoucí Průhonickým parkem. Podle akademie jde však o procházku, protkanou zajímavostmi z přírodních věd, kterou lze zvládnout i s terénním kočárkem. Je dlouhá 3,5 kilometru.

A právě tuto trasu lze hrát i v režimu duelu, kdy se tým rozdělí do dvou skupin. "Oba týmy poté prochází dvě odlišné trasy a soutěží spolu o dosažení rychlejšího času. V aplikaci vidíte živě, který tým je aktuálně ve vedení," popsala za akademii Eliška Zvolánková. Pořadatelé také upozornili, že vstup do parku je zpoplatněn.

Průvodce Čeňka namluvil herec Daniel Krejčík. Při hře pak bude účastníkům pomáhat i nápověda - Robot.

"Dostali jsme z jednotlivých pracovišť (akademie) celou řadu podnětů, nápadů a informací, které se staly součástí hry," poznamenal Petr Borovský, který vedl realizační tým. "Zajímavostí je, že ve hře, v roce 2350, většina ústavů už neexistuje, což zúčastnění dokázali vzít s nadhledem," uzavřel organizátor.