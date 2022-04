Akademie kvůli facce zakázala Willu Smithovi na deset let chodit na Oscary

Herec Will Smith (vpravo) poté, co udeřil moderátora Chrise Rocka na předávání filmových cen Oscar.

Herec Will Smith (vpravo) poté, co udeřil moderátora Chrise Rocka na předávání filmových cen Oscar. ČTK/AP/Chris Pizzello

Los Angeles - Herec Will Smith nesmí deset let na udílení Oscarů ani jiné akce americké filmové akademie. Takový trest vzešel z dnešní schůze rady guvernérů akademie poté, co dal Smith při letošním předávání Oscarů facku moderátorovi Chrisi Rockovi. Informovaly o tom světové zpravodajské agentury. Akademie v prohlášení označila Smithovo chování za nepřijatelné a škodlivé.

Herec sám v omluvě publikované den po incidentu hovořil o neomluvitelném a nepřijatelném chování a později uvedl, že přijme jakýkoli trest, o němž organizátoři Oscarů rozhodnou. Podle agentury AP jeho zástupci ihned nereagovali na e-mail se žádostí o komentář k dnešnímu oznámení.

Smith komika Rocka fyzicky i slovně napadl kvůli vtipu o vzhledu jeho manželky Jady Pinkettové-Smithové, která trpí alopecií a má vyholenou hlavu. Když Rock zažertoval, že se těší na její roli v pokračování filmu G. I. Jane, kde měla hlavní postava ztvárněná Demi Mooreovou rovněž velmi krátký sestřih, Smith vstal ze svého místa a v přímém přenosu šel moderátora udeřit do obličeje. Pak na něj již z publika dvakrát zařval "neber si do své hnusné huby jméno mojí ženy!".

Už několik dní před dnešním jednáním vedení filmové akademie Smith sám rezignoval na své členství. Uvedl při tom, že zradil důvěru instituce. Ta mu 27. března za ztvárnění otce tenisových sester Williamsových udělila cenu pro nejlepšího herce v hlavní roli.