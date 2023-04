Akademický senát VŠE v pondělí nebude řešit Ševčíka, rektor ještě neposlal návrh

Praha - Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) nebude v pondělí rozhodovat o případném odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Rektor Petr Dvořák totiž zatím senátu neposlal návrh na jeho odvolání, které požaduje kvůli dlouhodobému poškozování dobrého jména školy. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí VŠE Kateřina Pelouchová. Akademický senát národohospodářské fakulty na začátku dubna Ševčíka na žádost rektora neodvolal, Dvořák se chce proto obrátit na akademický senát celé VŠE. Podle vysokoškolského zákona může rektor děkana odvolat pouze se souhlasem senátu celé školy.

Dvořák měl žádost podle serveru doručit akademickému senátu do neděle, to se ale nestalo. "Návrh vyžaduje určitou přípravu, kterou jsem do tohoto termínu nestihl. Ani to na tento termín ale nebylo plánováno," uvedl rektor. Podklady bude dál připravovat, aby je mohl senátu předložit v budoucnu.

Rektor již dříve avizoval, že pokud Ševčíka fakultní senát neodvolá, navrhne Ševčíkovo odvolání. K tomu ale podle zákona potřebuje souhlas "velkého", tedy celouniverzitního akademického senátu.

Ševčík podle Dvořáka poškozuje dobré jméno školy, mimo jiné účastí na březnové protivládní demonstraci Česko proti bídě a na následném protestu u Národního muzea v Praze, kde musela zasahovat policie. Děkan trvá na tom, že nejsou důvody, aby v čele fakulty skončil, a sám odstoupit nehodlá. Tvrdí, že u Národního muzea pouze pomáhal zraněnému člověku.

Ševčík se účastnil protivládních demonstrací i dříve, na akcích se vulgárně vyjadřoval o premiérovi Petru Fialovi (ODS). V minulosti čelil také kritice studentů i pedagogů za neetické postupy a likvidaci oponentů na fakultě.

Rektor VŠE se už dříve vymezil proti tomu, že snaha o odvolání Ševčíka je omezením akademické svobody či plurality názorů, což mu vyčítají Ševčíkovi zastánci. "Z mé strany nejde o žádné omezování akademických svobod či práva na názor. Nikdy jsem mu nezakazoval, aby své názory na akademické půdě předkládal, přestože mi přijdou kontroverzní... Jako rektor se ale proti tomu, aby bylo poškozováno dobré jméno školy, musím vymezit," prohlásil Dvořák.