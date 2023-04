Akademici: Reakce vlády na požadavky protestujících je neuspokojivá

Praha - Reakce vlády na požadavky nespokojených akademiků na vysokých školách je podle univerzitních učitelů neuspokojivá. ČTK to sdělila iniciativa Hodina pravdy, která organizovala protesty akademiků v minulém týdnu. Zástupci akademiků se vymezili mimo jiné proti nedávným prohlášením ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), který podle nich podmínil jednání o mimořádné dotaci tím, že rektoři škol připraví návrhy na zefektivnění provozu humanitních oborů. Akademici dál požadují víc peněz pro VŠ a jasný pokyn univerzitám, aby při rozdělování příspěvku na vzdělávání nediskriminovaly humanitně zaměřené fakulty.

"Budou-li kroky vlády podobně neuspokojivé jako dosavadní reakce ministra školství (Balaše) a premiéra (Petra Fialy, ODS), nebo dojde-li dokonce k útokům na akademické svobody a ke snaze proměnit veřejné vysoké školy ve firmy s rektory jako jejich manažery, bude třeba pokračovat v protestních akcích,” uvedla iniciativa ve svém prohlášení.

Podobně se vyjádřil předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) Ondřej Švec, který byl jedním z organizátorů nedávného protestu v Praze. "Mnozí účastníci protestů nás kontaktují a vyjadřují nad výroky představitelů vlády rozhořčení. Další zklamaní akademici (...) požadují razantnější protestní akce," uvedl. Další protesty a stávky nevyloučil podle svého předsedy Petra Baierla ani Vysokoškolský odborový svaz.

Premiér minulý týden řekl, že přidání univerzitám problémy nevyřeší. Problém je podle něj mimo jiné ve struktuře VŠ. Balaš označil za problém jejich podfinancování a to, jak rozdělují peníze svým pracovištím. Univerzity by proto podle něj měly do 21. dubna dodat informace o plánovaných změnách ve výuce a financování jednotlivých oborů. Ministerstvo chce s Národním akreditačním úřadem iniciovat jednání o možné úpravě duplicitních a vícečetných oborů s podobnou náplní na jedné univerzitě. Podle Balaše VŠ aktuálně nabízejí 4500 studijních oborů.

Učitelé, kteří jsou nespokojení se svými mzdami na univerzitách, se proti možnému rušení oborů ohrazují. "Tvrzení o údajně neefektivních 'duplicitách' míří ve skutečnosti na obory, na které se hlásí mnoho uchazečů, které jsou řádně akreditované a o jejichž absolventy je zájem v soukromém i veřejném sektoru," uvedli jejich zástupci. Podle členů odborové organizace FF UK se často jedná jen o zdánlivé zdvojení oborů. Různá pracoviště podle nich pokrývají rozdílné, avšak stejně potřebné části daného oboru.

Proti tvrzení o neefektivitě provozu humanitních oborů se dnes vyslovil i předseda Asociace děkanů FF Jan Stejskal. "Mluvit v tomto kontextu o neefektivitě je urážlivé. Je spíš s podivem, že v této situaci humanitní fakulty normálně fungují," uvedl v tiskové zprávě.

Výdělky na univerzitách se zabývala pracovní skupina, kterou zřídil Balaš. Ta navrhla, aby se rozpočet univerzit letos mimořádně navýšil o zhruba 901 milionů. Podle pondělního stanoviska Rady vysokých škol je vláda dále připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce o v pracovní skupině dohodnutou částku.