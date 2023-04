Akademici předají v pátek petici za vyšší mzdy a víc peněz univerzitám

Praha - Nespokojení vysokoškolští učitelé předají vládě v pátek petici, v níž ji žádají o bezodkladné řešení finanční krize akademických pracovišť. Petici podepsalo dosud asi 4000 signatářů. Delegace akademiků petici odevzdá v pátek v 11:00 zástupcům ministerstva školství (MŠMT), v kopii ji dá rovněž premiérovi Petru Fialovi (ODS). ČTK o tom dnes informovali členové iniciativy Hodina pravdy, která organizovala protesty akademiků v březnu.

"Předání petice právě 21. dubna má symbolický význam v tom, že k tomuto dni zasílají rektoři našich univerzit ministru školství podklady, dokládající setrvalou snahu o hospodárné vedení a rozvoj našich institucí. Hlavním problémem tak zůstává mizivá částka na VŠ vzdělávání, která se dostane na naše filozofické fakulty," uvedl děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Asociace děkanů filozofických fakult Jan Stejskal.

Odevzdání petice na MŠMT akademici doprovodí přečtením argumentů pro požadavky signatářů a seznamu institucí, které petici podpořily. K požadavkům se připojili mimo jiné předsedové akademických senátů filozofických fakult a vysokoškolské odborové organizace.

Podle petentů je jediným řešením situace navýšení peněz pro vysoké školství a doporučení univerzitám, že je nutné dodatečné finance směřovat právě na fakulty, jejichž rozpočty jsou nejvíce napjaté. Na nich podle Petra Pavlíka z Koordinační odborové rady Univerzity Karlovy (UK) v Praze hrozí hromadné výpovědi a stávky.

"Hodláme nadále apelovat na vládu, že právě na pracujících v akademické sféře již dále šetřit nelze, nemá-li být ohrožena kvalita českého univerzitního vzdělávání a nechceme-li odradit mladou generaci od dalšího rozvíjení našich oborů," řekl předseda Akademického senátu Filozofické fakulty UK Ondřej Švec.

Akademici sdružení v uskupení Hodina pravdy doplnili, že v ČR bylo v roce 2010 na vysoké školy vydáno 0,59 procenta HDP a v letošním roce 0,45 procenta HDP. Průměrné výdaje zemí OECD na terciární vzdělávání přitom podle nich dosahují 1,4 procenta HDP. Za znepokojivé označili rovněž to, že podíl financí určených pro univerzity z rozpočtu ministerstva školství (MŠMT) klesl za posledních deset let o třetinu.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) označuje za problém podfinancování vysokých škol a to, jak rozdělují peníze svým pracovištím. Rektoři veřejných univerzit proto nyní připravují podklady k možným změnám ve výuce a k financování jednotlivých oborů. Zástupci ministerstva dříve sdělili, že resort chce s Národním akreditačním úřadem iniciovat jednání o možné úpravě duplicitních a vícečetných oborů s podobnou náplní na jedné univerzitě. Data od univerzit se na resortu budou podle ministra ještě analyzovat. Mluvčí MŠMT Aneta Lednová ČTK řekla, že analýzy by měly být hotové v řádu několika týdnů.

Podklady by rektoři měli předat do konce pracovního týdne. Například Univerzita Karlova podle svého mluvčího Václava Hájka bude materiály na ministerstvo zasílat v pátek, řekl ČTK. Co budou obsahovat, neuvedl.

Výdělky na univerzitách se zabývala pracovní skupina, kterou zřídil Balaš. Rozpočet univerzit by se podle ní měl letos mimořádně navýšit o zhruba 901 milionů. Podle nedávného stanoviska Rady vysokých škol je vláda připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce o tuto dohodnutou částku.