Londýn/Amsterodam - Fotbalisté Ajaxu Amsterodam bez českého útočníka Václava Černého prohráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Realem Madrid 1:2. Zápas rozhodl v 87. minutě střídající Marco Asensio a vítěz posledních tří ročníků má před domácí odvetou 5. března výhodnou výchozí pozici. Ještě blíž k postupu je Tottenham, který třemi góly v druhém poločase porazil Dortmund jasně 3:0.

Ajax obhájce titulu v úvodu zaskočil a celý první poločas jej nečekaně výrazně přehrával. K vedení to ale domácím nepomohlo. V úvodu pálil Mazráví vedle, v 26. minutě zachránila hosty po Tadičově střele tyč a deset minut před pauzou vychytal Zijacha brankář Courtois.

Když už Ajax dostal o dvě minuty později míč do sítě, sudí Skomina po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu. Bylo to poprvé, kdy v Lize mistrů zrušila branku nová technologie, kterou UEFA zavedla do prestižní soutěže od této vyřazovací fáze.

Také po změně stran pokračovali domácí v odvážném výkonu, ale ve finální fázi jako by mladý tým postrádal zkušenost. To Real si v koncovce počínal lépe. V 60. minutě Vinícius Júnior obešel několik hráčů a přiťukl Benzemovi, který nezaváhal a jako čtvrtý hráč v historii dosáhl v Lize mistrů na metu 60 gólů.

V 75. minutě Ajax odčaroval Courtoisovo kouzlo a rychlou akci zakončil zblízka Zijach. Real však udělil domácím lekci z produktivity. V 87. minutě gólman Onana nedosáhl na Carvajalův centr a střídající Asensio pohodlně uklidil míč do sítě.

"Bílý balet" tak porazil Ajax posedmé za sebou, kvůli kartám mu ale bude v odvetě chybět kapitán Ramos, který si připsal 600. start za Madrid. Domácí útočník Černý nebyl ani na lavičce.

Tottenhamu proti Dortmundu scházely zraněné opory Kane s Allim, Borussia zase postrádala kapitána Reuse. V opatrné úvodní půli ve Wembley jako první zahrozili domácí střelou Lucase Moury kousek vedle. Jinak byl mírně aktivnější Dortmund, ale neproměnil ani svou největší šanci těsně před pauzou, kdy hlavičku Zagadoua skvěle vyškrábl brankář Lloris.

Hned po přestávce udeřili "Kohouti". Ve 47. minutě po Vertonghenově centru zleva nedal střelou z voleje šanci hostujícímu gólmanovi Son Hung-min a dal už devátou branku proti Dortmundu. Proti žádnému jinému celku se netrefil tolikrát.

S Dortmundem gól zatřásl a v poslední desetiminutovce inkasoval ještě další dvě branky. V 83. minutě se podobně jako Son Hung-min prosadil z voleje po centru Vertonghen a za další tři minuty přidal krátce po příchodu na trávník třetí trefu hlavou Llorente. Hostující Guerreiro v nastavení zkorigovat nedokázal a aktuální lídr německé ligy prohrál s Tottenhamem potřetí za sebou.

Výsledky úvodních utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Branky: 47. Son Hung-min, 83. Vertonghen, 86. Llorente. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Aurier - Delaney. Diváci: 75.000.

Sestavy:

Tottenham: Lloris - Sánchez, Foyth, Alderweireld - Aurier, Sissoko (90.+1 Wanyama), Winks, Vertonghen - Eriksen - Son Hung-min (90. Lamela), Lucas Moura (84. Llorente). Trenér: Pochettino.

Dortmund: Bürki - Hakimí, Toprak, Diallo, Zagadou (77. Schmelzer) - Witsel, Delaney - Sancho (88. Guerreiro), Dahoud, Pulisic (87. Bruun Larsen) - Götze. Trenér: Favre.

Ajax Amsterodam - Real Madrid 1:2 (0:0)

Branky: 75. Zijach - 60. Benzema, 87. Asensio. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Marciniak (video, Pol.). ŽK: Zijach - Reguilón, Lucas, Ramos. Diváci: 53.497.

Sestavy:

Ajax: Onana - Mazráví, De Ligt, Blind, Tagliafico - De Jong, Schöne (73. Dolberg) - Van de Beek - Zijach, Tadič - Neres. Trenér: Ten Hag.

Real: Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón - Kroos, Casemiro, Modrič - Bale (61. Lucas Vázquez), Benzema (73. Asensio), Vinícius Júnior (81. Mariano). Trenér: Solari.