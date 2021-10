Ajax a Liverpool slaví třetí výhru, Messi zachránil PSG

Praha - Fotbalisté Ajaxu Amsterodam a FC Liverpool si v Lize mistrů připsali třetí výhru. Ajax rozstřílel Borussii Dortmund 4:0, Liverpool v dramatické přestřelce vyhrál na půdě Atlética Madrid 3:2. Stejným výsledkem zdolal Paris St. Germain Lipsko především díky dvěma gólům Argentince Lionela Messiho, který to v elitní soutěži dotáhl už na 123 zásahů. V osmi dnešních zápasech padlo 35 branek, největší podíl na tom měli hráči Manchesteru City a Realu Madrid, kteří konto soupeře zatížili pěti góly.

St. Germain loni ve skupině doma zdolal Lipsko jen díky Neymarově penaltě. Brazilský útočník tentokrát pro zranění třísel chyběl, ale v 9. minutě ho povedeným sólem zastoupil Mbappé. Jenže Silva a Mukiele strhli vedení na stranu hostů. Výhru francouzského mistra zachránil dvěma góly Messi, ten druhý dal z penalty střelou doprostřed branky. V nastaveném čase dostal šanci zahrát pokutový kop i Mbappé, ale vysoko přestřelil.

Manchester City ve skupině A v minulém kole prohrál v Paříži 0:2, ale dnes v Bruggách navázal na svou šestigólovou kanonádu ze zápasu s Lipskem. Už ve 13. minutě dopravili hosté míč do sítě, ale sudí po konzultaci s videorozhodčím gól neuznal pro ofsajd. O čtvrthodiny později už bylo všechno v pořádku, když portugalský obránce Cancelo zastoupil renomované střelce.

Dvě minuty před přestávkou byl v šestnáctce faulován Alžířan Mahriz a nařízenou penaltu stejně jako proti Lipsku sám bezpečně proměnil. Po změně stran přidali další branky Walker a střídající Palmer, který se zapsal mezi střelce hned po svém příchodu na trávník. A to ještě několik dalších šancí zmařil skvěle chytající brankář Mignolet a v závěru hosté předváděli spíš bezstarostnou exhibici než snahu o další góly. Díky tomu mohl domácí Vanaken snížit na 1:4, ale poslední slovo měl znovu Mahriz.

Příznivci Liverpoolu si rozhodně nemohou stěžovat na nudu. Svěřenci trenéra Kloppa v prvním kole otočili zápas s AC Milán na 3:2, teď proti Atléticu promarnili dvoubrankový náskok, ale nakonec znovu vyhráli 3:2. Už v osmé minutě předvedl své umění Egypťan Salah. Zbavil se tří dotírajících strážců, vypálil z dálky a Milner jeho střelu tečoval do brankářova protipohybu. O pět minut později Keita vyslal z voleje nechytatelný projektil, ale Griezmann dvěma góly ještě do přestávky srovnal na 2:2. Po změně stran si ale francouzský útočník pokazil den červenou kartou a Salah z penalty vstřelil svůj čtvrtý gól v soutěži.

Druhý zápas ve skupině B byl jediný, který žádné brankové hody nenabídl. Porto v něm porazilo AC Milán 1:0 díky Kolumbijci Díazovi. Hosté bez několika zraněných opor byli neškodní a porážku neodvrátil ani čerstvý čtyřicátník Ibrahimovic, který nastoupil na poslední půlhodinu. Sedminásobný vítěz nejcennější klubové trofeje tak zůstává po třech kolech bez bodu.

Souboj dvou dosud stoprocentních týmů ve skupině C byl nečekaně jasnou záležitostí pro Ajax. Hned v úvodu Reus ve snaze odvrátit centr hlavičkoval do vlastní sítě a v 25. minutě Blind zdvojnásobil náskok. Brazilec Antony přidal třetí gól a zatímco nejlepší kanonýr minulého ročníku Nor Haaland vyšel v dresu Borussie opět naprázdno, Haller z Pobřeží slonoviny se na druhé straně hřiště trefil už pošesté a vede střeleckou tabulku.

V Istanbulu v zápase dvou týmů, které ve skupině C dosud nezískaly ani bod, triumfoval Sporting Lisabon. Hrdinou byl uruguayský obránce a kapitán hostů Coates, který během úvodní půlhodiny po rohových kopech dvakrát přesně hlavičkoval do sítě. Byly to jeho první góly v sezoně. Domácí mezitím stihli vyrovnat zásluhou Kanaďana Larina, jenž skóroval také hlavou. Ještě do přestávky ale zvýšil Španěl Sarabia z penalty za Vidovu ruku. Kontaktní gól Besiktasu rozhodčí po zhlédnutí videa neuznal pro předchozí ofsajd. Po přestávce Paulinho trefil nejprve tyč, pak břevno a do třetice síť.

Senzační tažení Šeriffu Tiraspol ve skupině D skončilo v Miláně, ale moldavský nováček v Lize mistrů i Interu houževnatě vzdoroval. Na vedoucí gól bosenského kanonýra Džeka odpověděl z přímého kopu Lucemburčan Thill, který se minule postaral o šokující výhru na hřišti Realu Madrid. Pak ale Džeko parádní přihrávkou našel chilského parťáka Vidala a první výhru Interu pečetil Nizozemec De Vrij.

Real Madrid oplatil Šachtaru Doněck dvě překvapivé porážky z minulého ročníku. V Kyjevě mu k tomu pomohl vlastní gól Kryvcova a po přestávce smetla ukrajinský tým lavina. Dva góly dal Brazilec Vinícius Júnior, další přidal jeho krajan Rodrygo a v nastaveném čase dílo zkázy dokonal Francouz Benzema.

Výsledky 3. kola skupin fotbalové Ligy mistrů

Skupina A:

FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)

Branky: 81. Vanaken - 43. z pen. a 85. Mahriz, 28. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

Paris St. Germain - Lipsko.3:2 (1:1)

Branky: 67. a 74. z pen. Messi ,10. Mbappé - 28. Silva, 57. Mukiele. Rozhodčí: Guida (It.).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 3 2 1 0 6:3 7 2. Manchester City 3 2 0 1 11:6 6 3. Bruggy 3 1 1 1 4:7 4 4. Lipsko 3 0 0 3 6:11 0

Skupina B:

Atlético Madrid - Liverpool 2:3 (2:2)

Branky: 20. a 34. Griezmann - 8. Milner, 13. Keita, 76. Salah z pen. Rozhodčí: Siebert (Něm.). ČK. 52. Griezmann.

FC Porto - AC Milán 1:0 (0:0)

Branka: 65. Díaz. Rozhodčí: Brych (Něm.).

Tabulka:

1. Liverpool 3 3 0 0 11:5 9 2. Atlético Madrid 3 1 1 1 4:4 4 3. FC Porto 3 1 1 1 2:5 4 4. AC Milán 3 0 0 3 3:6 0

Skupina C:

Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)

Branky: 25. Larin - 15. a 28. Coates, 44. Sarabia z pen., 89. Paulinho. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).

Ajax Amsterodam - Dortmund 4:0 (2:0)

Branky: 11. vlastní Reus, 25. Blind, 57. Antony, 72. Haller. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.).

Tabulka:

1. Ajax Amsterodam 3 3 0 0 11:1 9 2. Dortmund 3 2 0 1 3:5 6 3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 5:7 3 4. Besiktas Istanbul 3 0 0 3 2:8 0

Skupina D:

Inter Milán - Šeriff Tiraspol 3:1 (1:0)

Branky: 35. Džeko, 59. Vidal, 67. De Vrij - 53. Thill. Rozhodčí: Makkelie (Niz.).

Šachtar Doněck - Real Madrid 0:5 (0:1)

Branky: 51. a 56. Vinícius Júnior, 38. vlastní Kryvcov, 65. Rodrygo, 90.+1 Benzema. Rozhodčí: Jovanovič (Srb.).

Tabulka:

1. Real Madrid 3 2 0 1 7:2 6 2. Šeriff Tiraspol 3 2 0 1 5:4 6 3. Inter Milán 3 1 1 1 3:2 4 4. Šachtar Doněck 3 0 1 2 0:7 1