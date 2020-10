Airbus se kvůli koronaviru a propouštění propadl do ztráty

Amsterodam - Evropský výrobce letadel Airbus se kvůli koronavirové krizi a plánovému zrušení 15.000 pracovních míst propadl ve třetím čtvrtletí do ztráty 767 milionů eur (21 miliard Kč). Ve stejném období loni firma naopak vykázala zisk, a to 989 milionů eur. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Tržby se meziročně snížily o 27 procent na 11,2 miliardy eur (307,2 miliardy Kč). Provozní zisk bez mimořádných nákladů klesl o 49 procent na 820 milionů eur. Překonal však odhady analytiků, kteří čekali provozní zisk 708 milionů eur.

Firma kvůli restrukturalizaci zaúčtovala mimořádné náklady 1,2 miliardy eur. Podařilo se jí ale udržet pod kontrolou odliv hotovosti, protože snížila rozdíl mezi výrobou a odbytem letadel. Nicméně oznámení přichází v době, kdy Francie a Německo, kde má Airbus hlavní výrobní závody, oznámily nová omezení s cílem zastavit růst počtu nově nakažených koronavirem.

Pandemie nemoci covid-19 paralyzovala leteckou dopravu a letecké společnosti teď mají k dispozici více letadel než potřebují. Aerolinky také ve snaze co nejvíce ušetřit přistupují k odkladu či rušení objednávek. Airbus za devět měsíců dodal zákazníkům 341 letadel, o 40 procent méně než loni.

Společnost letos získala objednávky na 379 letadel, po odečtení zrušených objednávek však má čisté objednávky pouze na 300 letadel. Za celý loňský rok získal Airbus v čistém vyjádření 768 objednávek.