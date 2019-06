Airbus na aerosalonu ukázal nový model, Boeing má další problémy

Le Bourget (Francie) - Americký výrobce letecké techniky Boeing hned první den aerosalonu u Paříže zaznamenal další neúspěch. Jeho americký dodavatel motorů GE Aviation totiž informoval o problémech, které budou mít dopad na nová letadla Boeing 777X. Evropský konkurent Airbus naopak představil novou verzi svého stroje A321neo s dlouhým doletem. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Společnost GE Aviation zjistila nečekané opotřebení součástky pro motor GE9X, který vyrábí právě pro letadla Boeing 777X. Tento model je největším dvoumotorovým letadlem na světě. Závada způsobí zpoždění při výrobě letadla o několik měsíců, kdy bude potřeba učinit konstrukční změny a nové testování.

Šéf divize komerčních letadel Boeingu Kevin McAllister uvedl, že odhadovat zpoždění programu 777X je zatím předčasné. První let tohoto stroje byl naplánován na letošní rok a první zákazníci by letadlo měli dostat v roce příštím. Podle nynějších plánů by se prvním majitelem měly stát aerolinky Emirates, které očekávají dodávku prvního letadla v červnu 2020.

Nový letoun Airbus A321XLR má být úzkotrupým letadlem s nejdelším doletem na trhu. Přichází v době, kdy se aerolinky snaží maximalizovat přizpůsobivost úsporných letadel s jednou uličkou. Podle informovaných zdrojů chce Airbus letos na aerosalonu získat 200 zakázek nebo změn objednávek na tento nový letoun. Mezi zájemci by mohly být American Airlines, JetBlue, Cebu Air a Indigo Partners. Společnost Air Lease už oznámila objednávku 100 letadel Airbus, včetně 27 letadel Airbus A321XLR.

Aerosalon u Paříže, který se střídá s aerosalonem v britském Farnborough, je každoročně největší událostí pro letecký průmysl a tradičně se nese v duchu konkurenčního boje mezi Airbusem a Boeingem. Letos však Boeing stále bojuje s odstávkou letadel svého nejprodávanějšího modelu 737 MAX po dvou smrtelných nehodách. Airbus se pak snaží vyrovnat s dopadem dlouhodobého korupčního skandálu.

Analytici letos čekají na aerosalonu 400 až 800 objednávek a příslibů objednávek na komerční letadla. Loni na aerosalonu ve Farnborough bylo uzavřeno 959 objednávek.