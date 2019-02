Abú Zabí/Saná - Spojené arabské emiráty dodávají zbraně původem ze západních zemí milicím v Jemenu, které páchají válečné zločiny. V tiskové zprávě to uvedla organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI). Mezi státy, které v nedávné době do do SAE zbraně vyvezly, uvádí AI kromě USA, Německa, Francie či Británie také Českou republiku.

"Armáda Spojených arabských emirátů dostává od západních států a jiných zemí dodávky zbraní v miliardové výši, které obratem posílá milicím do Jemenu, jež prokazatelně páchají válečné zločiny," uvedl ve zprávě zbrojní expert AI Mathias John.

Spojené arabské emiráty jsou součástí arabské koalice pod vedením Saúdské Arábie, která v roce 2015 zasáhla do občanské války v Jemenu na straně jemenské vlády. V zemi na jihozápadě Arabského poloostrova proti ústřední vládě bojují šíitští povstalci podporovaní Íránem.

Spojené arabské emiráty podle Amnesty International dodávkami moderních zbraní do Jemenu "konflikt dál zostřují". Milicím ve válkou sužované zemi poskytují podle zprávy emiráty mimo jiné pancéřové vozy, odpalovače raket, pušky, pistole a kulomety, které nakupují v západních zemích včetně Česka.

Od roku 2015, kdy se do války v Jemenu zapojila arabská koalice, dodaly západní státy do SAE zbraně v hodnotě 3,5 miliard amerických dolarů (téměř 80 miliard korun), uvedla organizace.

Amnesty ve zprávě vyzvala všechny státy světa, aby přestaly do válkou sužovaného Jemenu zbraně dodávat. Podle ní Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Norsko pře časem oznámily, že zbraně přestanou do Spojených arabských emirátů vyvážet.

Americká televizní stanice CNN již v úterý uvedla, že se radikálním skupinám bojujícím v Jemenu a Íránu dostaly do rukou americké zbraně. Také podle CNN jim je daly k dispozici Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.