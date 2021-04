AI označila podmínky, v nichž je vězněn Navalnyj, za mučení

Paříž/Moskva - Čelná představitelka lidskoprávní organizace Amnesty International Agnès Callamardová odsoudila podmínky, v nichž se nachází vězněný ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj. Agentuře Reuters sdělila, že se rovnají mučení a mohou vést k nenápadné smrti opozičního předáka.

"Ruské úřady ho možná staví do situace pomalé smrti a snaží se zastřít, co se s ním děje," řekla Callamardová, generální tajemnice Amnesty International agentuře Reuters před zveřejněním výroční zprávy lidskoprávní organizace. "Ruské úřady jasně porušují jeho práva. Vězní ho v podmínkách, které se rovnají mučení," sdělila. Amnesty International uvádí, že Navalnyj ve vězení čelí spánkové deprivaci a nemá přístup k lékaři, kterému by důvěřoval.

Navalnyj minulý týden zahájil protestní hladovku ve snaze přinutit věznici, aby mu umožnila adekvátní zdravotní péči kvůli ostrým bolestem, které údajně pociťuje v zádech a noze. Kreml odmítl jeho zdravotní stav komentovat a uvedl, že jde o záležitost vězeňské správy. Ta minulý týden sdělila, že 44letému politickému aktivistovi se dostává veškeré potřebné péče.

Navalnyj byl v únoru odsouzen ke zhruba dvěma a půl letům odnětí svobody kvůli porušování režimu podmíněného trestu. Opozičník obvinění proti své osobě označuje za politicky motivovaná. V minulém roce byl otráven bojovou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok a z pokusu o otravu se několik měsíců léčil v Německu. Útok na svoji osobu připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do ruských vnitřních záležitostí.