AI bude největší bublinou všech dob, domnívá se ředitel firmy Stability AI

New York - Umělá inteligence (AI) bude největší bublinou všech dob. Podle zpravodajského serveru CNBC to řekl generální ředitel společnosti Stability AI Emad Mostaque. Dodal, že celková výše nutných investic do AI patrně dosáhne jednoho bilionu dolarů (21,1 bilionu Kč). Stability AI stojí za nástrojem Stable Diffusion, jedním z dalších známějších nástrojů generativní umělé inteligence vedle OpenAI.

"Myslím si, že to bude největší bublina všech dob," řekl Mostaque v rozhovoru s analytiky UBS. "Říkám tomu bublina 'dot AI', a to ještě ani nezačala." Dodal, že AI je stále ve velmi ranné fázi a zatím není připravena na masové přijetí v odvětvích, jako je například bankovnictví. Termínem 'dot AI' připomíná bublinu internetových akcií z přelomu tisíciletí.

Nástroj Stable Diffusion umožňuje lidem vytvářet obrázky, které vypadají jako fotografie ze zadaného textu. Má více než milion uživatelů a od investorů, mezi kterými jsou firmy Coatue a Lightspeed Venture Partners, získal více než 100 milionů USD.

Mostaque, který je také spoluzakladatelem firmy, byl obviněn ze zavádějících tvrzení o své minulosti, dosažených úspěších a partnerství. Na svém blogu však tvrzení napadl a jedno po druhém vyvrátil.

Umělá inteligence existuje už delší dobu. Dnes je tato technologie běžnou součástí internetového prohlížení, platforem sociálních médií a domácích asistentů. Kromě spotřebitelských aplikací se využívá v lékařství, dopravě, robotice, vědě, vzdělávání, finančnictví, obraně a dalších odvětvích. Nejnovější formou AI, která je z poslední doby, je generativní AI. Používá se v nástrojích, jako je populární chatbot ChatGPT od americké firmy OpenAI, dále Google Bard či Microsoft Bing Chat a generátory obrázků jako Dall-E, Stable Diffusion a Midjourney.

Generativní AI zaujala mnoho analytiků, vedoucích pracovníků a dokonce i studentů vysokých škol, protože dokáže na základě obrovského množství dat a v reakci na podněty uživatele od základu vytvořit jazykový a vizuální obsah podobný tomu, jaký vytvářejí sami lidé.

Mostaque se domnívá, že teď není AI připravena na nasazení ve velkém měřítku u velkých odvětví, jako jsou finanční služby. Má však svoji hodnotu a domnívá se, že firmy, které nebudou AI používat vhodně ve svém podnikání, tak že je za to "potrestá" akciový trh.

Jako příklad Mostaque uvedl firmu Google, která za jediný den přišla o 100 miliard USD na tržní hodnotě, když její chatbot Bard AI poskytl v propagačním videu po svém uvedení nepřesné informace. Google vede konkurenční boj s firmou Microsoft o vítězství v závodě o vytvoření špičkových nástrojů AI.

"Myslím si, že je to reálné. Myslím si, že zde není mnoho investičních příležitostí a uvidíte, že lidé se přesunou od nejlepších výrobců čipů ke společnostem, které to využívají k tomu, aby vhodně ovlivnily své zisky a tržby. A uvidíte, jak trh potrestá ty, kteří to nevyužijí. V následujících letech to bude jedno z největších investičních témat," dodal Mostaque.