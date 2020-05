Agüero má kvůli koronaviru strach z obnovení Premier League

Londýn - Útočník Sergio Agüero z Manchesteru City přiznal, že kvůli pandemii nového typu koronaviru se obává restartu anglické ligy. Argentinský fotbalista je navíc přesvědčený, že podobně na tom jsou i další hráči, především ti, kteří mají malé děti.

Velká Británie je jednou z nejhůře zasažených zemí a nákaza covid-19 tam byla potvrzena u 190 tisíc lidí, zatímco 29 tisíc jí podlehlo. Premier League byla po vypuknutí pandemie přerušena v polovině března, ale nyní už vedení soutěže uvažuje o jejím obnovení a dohrání ročníku bez diváků.

A Agüero se obává z šíření viru mezi hráči. "Až se vrátíme, tak budeme všichni velmi nervózní. Budeme opatrní a jakmile někdo onemocnění, budeme se ptát: Co se stalo? Mám z toho strach," řekl argentinský reprezentant v rozhovoru pro televizní stanici El Chiringuito.

"Většina hráčů se bojí, protože mají rodiny a malé děti," přidal Agüero, který je s šestnácti góly jedním z nejlepších střelců přerušené soutěže. "Můžete totiž mít virus, ale nemusíte mít příznaky. Takže se můžete nakazit a ani o tom nemusíte vědět," přidal.

Nad obnovením soutěže se pozastavil také obránce Antonio Rüdiger z Chelsea. "Jestli začneme hrát, zatímco ve světě budou dál umírat lidé, tak bych měl problém se svědomím," řekl v rozhovoru pro ZDF. Hrát by se podle něj mělo jen v případě, pokud bude nákaza pod kontrolou.

Podle bývalého útočníka Watfordu a britského olympijského reprezentanta Marvina Sordella by se zase vedení ligy mělo na obnovení soutěže zeptat hráčů. "Někteří žijí sami, takže nebudou mít s ohledem na koronavirus a to, že by mohli nakazit další lidi, žádnou zodpovědnost. To je v pořádku, ale protože se nemusí starat o jiné, tak budou chtít hrát," uvedl.

"Naopak jinak se na to budou dívat hráči, kteří žijí s rodiči a starají se o ně. Někteří mají malé děti se zdravotními problémy, sami hráči pak také můžou mít trvalé zdravotní problémy. Myslím, že tohle všechno by mělo vedení ligy vzít v potaz, protože se nechce dostat do situace, kdy bude hráče nutit k něčemu, co nechtějí," prohlásil Sordell.