Agrofert podal žalobu na Evropský parlament za odepření dokumentů

Brusel/Praha - Společnost Agrofert podala k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Evropský parlament. Stěžuje si na odepření přístupu k dokumentům, na jejichž základě europoslanci loni schválili rezoluci o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, dřívějšího majitele Agrofertu. Holding Agrofert v žalobě zdůrazňuje, že zveřejnění dokumentů je ve veřejném zájmu. Na věc upozornily servery Seznam Zprávy a Euractiv s tím, že o žalobě v pondělí informoval úřední věstník Evropské unie.

"Nebudeme tuto záležitost blíže komentovat," odpověděl na žádost ČTK o reakci mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. V obdobném duchu se vyjádřil rovněž Evropský parlament, jehož představitel uvedl, že instituce nikdy nepodává vyjádření k probíhajícím kauzám.

Agrofert chtěl nahlédnout do dokumentů, které loni vedly europoslance ke schválení rezoluce. Evropský parlament to však zamítl. Agrofert se teď proti rozhodnutí brání žalobou a žádá soud, aby požadované dokumenty zpřístupnil a nařídil parlamentu uhrazení výloh. Europarlament podle Agrofertu "pominul i převažující veřejný zájem na zveřejnění požadovaných dokumentů, který v tomto případě spočívá v respektu k hodnotám právního státu založeném na dodržování základních práv a svobod". Žaloba také uvádí, že část dokumentů je již veřejně dostupná a europarlament neprokázal, že by existovalo "riziko konkrétního a skutečného ohrožení tohoto vyšetřování zpřístupněním dokumentů".

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy Agrofert žalobu podal 31. března, ke slyšení by mělo dojít za osm až deset měsíců.

Poslanci Evropského parlamentu loni v červnu jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Premiér Babiš i Agrofert dlouhodobě střet zájmů odmítají.

Kontrolní výbor Evropského paramentu před týdnem přijal rezoluci kritizující střet zájmů českého premiéra. Usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby vůči Česku využila nové pravidlo podmiňující čerpání unijních peněz efektivním postupem státu vůči střetu zájmů. O textu, který rovněž nabádá české úřady k aktivní ochraně peněz daňových poplatníků, bude plénum europarlamentu hlasovat ve druhém červnovém týdnu. I vzhledem k jasnému výsledku hlasování výboru se očekává hladké schválení rezoluce.