Agrofert by měl dotace vrátit, žádá ve Sněmovně opozice - video

Praha - Sněmovna by podle opozice měla kvůli auditu Evropské komise vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů, ve kterém premiér Andrej Babiš (ANO) podle dosud známých výsledků auditu je. Uvedli to dnes předsedové Pirátů a ODS Ivan Bartoš a Petr Fiala ve sněmovní debatě o auditu. Babiš se z dopoledního jednání dolní komory omluvil.

ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů EK. Komise by měla podle předsedy ODS Petra Fialy zabránit pochybnostem o tom, že vláda a ministerstva řeší důsledky auditu "nikoli v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů".

Bartoš na rozdíl například od ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Podle dílčích závěrů, které pronikly na veřejnost, je Babiš podle Bartoše skutečně osobou, která ovládá Agrofert, a je ve střetu zájmů podle českého i evropského práva. Nastavení a fungování svěřenských fondů, do nichž premiér Agrofert převedl, je podle Bartoše "zcela účelové".

Fiala také uvedl, že "impérium předsedy vlády" by mělo vrátit neoprávněně čerpané dotace. "Předseda vlády může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, ale faktem je, že firmy jeho impéria dostaly dotace," řekl předseda opoziční ODS.

Vyzval koaliční sociální demokraty, aby přestali strkat hlavy do písku a zasadili se o výměnu ministerského předsedy. "Jediným správným řešení je, aby na pozici předsedy vlády byl někdo jiný z ANO," dodal Fiala. Poznamenal, že před deseti lety by nebylo možné, aby premiér byl trestně stíhaný, jako je Babiš opět v kauze Čapí hnízdo, a aby jeho firma čerpala české i evropské dotace.

EK už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. EK oznámila, že je audit konečný. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z pohledu ČR nynější audit konečný není.