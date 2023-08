Agrární komora: Zemědělci letos sklidili 7,47 mil. tun obilovin, méně než loni

České Budějovice - Letošní sklizeň podle dat Agrární komory ČR dosáhla 7,47 miliony tun základních obilovin, tedy pšenice, žita, ječmene, ovsa a triticale. Oproti loňsku je to o 1,3 procenta méně. Vyplývá to z informací komoditní rady pro obiloviny komory z tohoto týdne. Žně se oproti loňsku zpozdily, ale prakticky jsou teď u konce, sklizeno je 99 procent ploch. Průměrný výnos dosáhl šesti tun na hektar, loni to bylo 5,83 tuny.

Poslední odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) před dvěma týdny uváděl, že letos se základních obilovin sklidí 7,123 milionu tun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na tiskové konferenci řekl, že i data Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) potvrzují, že sklizeň je prakticky u konce. Ocenil práci českých zemědělců, kteří stojí na začátku výrobního řetězce produkce potravin.

Řepky se podle Agrární komory sklidilo 1,29 milionu tun. Výnos je zhruba stejný jako loni, dosáhl 3,4 tuny na hektar. Kukuřice zemědělci sklidili 574.883 tun, loni to bylo 637.391 tun, uvedla komora. Sklizeň základních obilovin spolu s kukuřicí tedy dosáhla 8,056 milionu tun, meziročně je o dvě procenta nižší. Loni to bylo 8,218 milionu tun.

Podle komory se žně zpozdily kvůli vydatným dešťům na přelomu července a srpna prakticky v celé zemi a lze očekávat, že část úrody bude mít horší kvalitu. Větší část sklizně obilovin tedy bude směřovat na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata. V dřívějších letech byl poměr krmné pšenice na skladech zhruba 60 procent, letos to bude spíše 70 procent. Výborný upozornil na to, že se objevily i případy, kdy kvalita pšenice je tak nízká, že jí nelze použít ani jako krmnou a musí se smíchávat například se sójou, aby se dala vůbec použít jako krmivo.