Agnieszka Hollandová připravuje film o Franzi Kafkovi

Praha - Celovečerní hraný film o pražském německém spisovateli Franzi Kafkovi připravuje slavná režisérka Agnieszka Hollandová. Snímek vzniká v široké česko-německo-francouzsko-polské koprodukci, přičemž hlavním producentem je tuzemská společnost Marlene Film Production, která se podílela i na dřívějším filmu Hollandové Šarlatán. Stejně jako v jeho případě vzniká film podle scénáře Marka Epsteina. ČTK to řekla producentka Šárka Cimbalová.

Hollandová si podle ní téma Franze Kafky vybrala sama, režisérka kdysi studovala na pražské FAMU a Prahu poznávala právě díky tvorbě Franze Kafky. Od narození slavného spisovatele uplyne 3. července 140 let.

Castingy do filmu se konají v Německu i v Česku, podle režisérky by se v něm mělo mluvit česky i německy, tedy tak, jak se v Praze mluvilo v době Kafkova života. Kafka navíc do Německa často jezdil na návštěvy přátel či do sanatorií. V Čechách se pak bude točit hlavně v centru Prahy, kde Kafka žil postupně v různých bytech nebo pracoval v pojišťovně.

První část filmu se začne podle producentky točit letos, druhá příští rok. "Budeme točit v Čechách a díky německým fondům i v Německu. Na scénáři se ale stále ještě pracuje," uvedla. Film, který má pracovní název Franz, získal od Státního fondu kinematografie podporu 22 miliony korun, podle Cimbalové má také podporu České televize a jeho celkový rozpočet by se měl pohybovat kolem 140 milionů korun.

Film Agniezsky Hollandové, která má za sebou třeba také snímky Pan Jones, Hořící keř nebo Přes kosti mrtvých, se bude skládat z fragmentů ze života a tvorby Franze Kafky. Výsledkem má být mozaika, která přesahuje jeho život do současnosti, ale prezentuje také dramatický svět Kafkovy fantazie.

Vedle české producentské společnosti se na filmu podílí německá společnost X Films, která dělala třeba Babylon Berlín, významní francouzští producenti Bac Film a polská firma Metro Film, která teď produkuje film Hranice. Ten Hollandová dokončuje. Film sleduje osudy migrantů ze Sýrie a Afghánistánu, polského pohraničníka i obyvatelky polsko-běloruského pohraničí. Na koprodukci Polska, Francie, Belgie a Česka se za českou stranu podílí také produkční firma Marlene Film Production. "Po Šarlatánovi jsme vymyslely tento projekt (o Kafkovi) a zadaly jsme Markovi Epsteinovi, aby to napsal. On na tom pracoval několik let," uvedla producentka.