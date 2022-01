Agentura: Podíl hostů z ciziny v hotelech byl v listopadu 41 pct,předloni 25 pct

Praha - Podíl zahraničních hostů v tuzemských hotelech podle státní agentury CzechTourism v listopadu činil 41 procent. Předloni to bylo 25 procent, před pandemií koronaviru v roce 2019 zhruba 60 procent. Do hotelů v ČR loni v listopadu přijelo přibližně 715.000 turistů, meziročně asi o 636.000 více. Agentura CzechTourism to dnes sdělila ČTK na základě dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ředitel CzechTourismu Jan Herget doplnil, že zpřísnění protiepidemických opatření ke konci předposledního měsíce roku znamenala pro cestovní ruch opětovný útlum.

Počty turistů téměř ze všech sledovaných zemí v listopadu podle Hergeta v meziročním srovnání vzrostly o stovky i tisíce procent. "Dojížděli jsme především na pozitivní vlně z léta," uvedl Herget.

Nejvíce zahraničních turistů přijelo z Německa, zhruba 63.000. V roce 2020 jich nebyly ani tři tisíce, naopak v roce 2019 zavítalo v listopadu do českých hotelů asi 121.000 německých cestovatelů. Výrazný nárůst čeští hoteliéři zaznamenali loni v listopadu u hostů z Izraele, těch se ubytovalo 13.690, což bylo o 2000 více než v roce 2019. Větší počet turistů než v předpandemickém roce přijelo loni v listopadu do českých hotelů také z Islandu. Šlo o 339 cestovatelů, o 30 procent více než v roce 2019.

Propady přesahující 90 procent v počtu zahraničních hostů ve srovnání s dobou před pandemií tuzemské hotely v listopadu sledovaly u Číny, Jižní Koreje, Japonska nebo Ruska.

Síť OREA Hotels & Resorts ještě počátkem listopadu předpokládala, že za jedenáctý měsíc dosáhne zhruba o pět procent vyšší poptávky než v roce 2019. Vlivem vládních restrikcí ale hosté rušili rezervace a průměrná obsazenost v hotelech řetězce v listopadu činila 41 procent, o 16 procentních bodů méně než o dva roky dříve, uvedl ředitel obchodní strategie OREA Hotels & Resorts Jiří Fontana.

Lidé podle Fontany ale utrácejí více peněz. Nejvíce je to podle něj patrné v horských resortech, kde průměrná útrata zákazníka proti roku 2019 stoupla až o 50 procent. "Horší je situace v městských a lázeňských hotelech, které byly a stále jsou nejvíce zasažené omezeným cestováním přes hranice a také rušením skupinových rezervací. Poptávka o tyto hotely v porovnání s rokem 2019 poklesla zhruba na polovinu," řekl dále.

V datech za prosinec loňského roku se podle Hergeta projeví zavedení přísnějších vládních opatření v boji proti šíření koronavirové nákazy, zejména zákaz vánočních trhů.

Návštěvnost tuzemských hotelů za listopad od roku 2019, turisté z vybraných zemí:

listopad 2021 listopad 2020 listopad 2019 ČR 422.802 58.747 473.162 Německo 62.647 2687 120.534 Slovensko 28.929 3534 50.632 Polsko 20.786 1442 31.993 Francie 15.708 992 20.648 Spojené království 15.350 825 40.513 Itálie 14.912 726 32.504 Izrael 13.690 144 11.711 Spojené státy americké 13.309 442 30.826 Rusko 3158 491 40.507 Jižního Korea 1372 63 23.637 Čína 818 90 35.791

Zdroj: ČSÚ/CzechTourism