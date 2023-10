Agentura IEA snížila svůj výhled růstu poptávky po ropě na příští rok

Paříž - Mezinárodní agentura pro energii (IEA) snížila svůj výhled růstu poptávky po ropě na příští rok. Na spotřebu budou podle ní mít vliv horší globální ekonomické podmínky a pokrok v oblasti energetické účinnosti. IEA to dnes uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě.

Agentura se sídlem v Paříži ve zprávě za říjen snížila odhad růstu poptávky v roce 2024 na 880.000 barelů denně z předchozí prognózy jeden milion barelů denně (bpd). Výhled poptávky na rok 2023 však zvýšila na 2,3 milionu barelů denně z předpovědi 2,2 milionu barelů.

Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, známí jako OPEC+, začali v roce 2022 omezovat dodávky. Chtěli tak docílit růstu cen ropy.

V září se severomořská ropa Brent, která je klíčovým ukazatelem vývoje cen ropy ve světě, dostala na desetiměsíční maxima poté, co Saúdská Arábie a Rusko prodloužily své společné omezení dodávek o 1,3 milionu bpd do konce roku. Minulý týden však ceny dramaticky poklesly, protože zhoršující se makroekonomický výhled posílil obavy ze zpomalení růstu poptávky a zastínil obavy z nízké nabídky.

"Pokud se v lednu zruší další škrty, mohla by se bilance posunout k přebytku, což by do jisté míry pomohlo doplnit vyčerpané zásoby," uvedla IEA.