Agentura Fitch potvrdila rating ČR na stupni AA

Frankfurt nad Mohanem - Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni AA-. Výhled ratingu je stabilní, což signalizuje, že agentura se hodnocení v dohledné době nechystá změnit.

Stabilní výhled podle agentury odráží očekávání, že úřady budou pokračovat v realizaci relativně zdravé rozpočtové a měnové politiky v kontextu slabší vnější poptávky, která by na otevřenou českou ekonomiku mohla mít negativní vliv.

Fitch předpokládá, že růst hrubého domácího produktu (HDP) České republiky letos zpomalí na 2,2 procenta z předpokládaných 2,5 procenta v loňském roce. Napřesrok očekává agentura další zvolnění hospodářského růstu, a to na 2,1 procenta.

Růst spotřebitelských cen by měl v letošním roce podle Fitch dosáhnout v průměru 2,5 procenta. V příštím roce by pak měl zpomalit na dvě procenta. Agentura rovněž předpokládá, že Česká národní banka (ČNB) letos ponechá svou základní úrokovou sazbu na dvou procentech. V příštím roce by ČNB úroky podle Fitch mohla snížit, pokud by hospodářský růst zaostal za očekáváním.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.