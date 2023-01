Agentura EU varuje před vzestupem kybernetických útoků motivovaných geopolitikou

Agentura pro kybernetickou bezpečnost Evropské unie ENISA očekává v blízké době větší výskyt kybernetických operací motivovaných geopolitikou. Ve své výroční zprávě o současných hrozbách to uvádí jako jeden z dopadů války na Ukrajině na poli kybernetické bezpečnosti. Ruská agrese podle agentury také přináší vlnu útoků proti dostupnosti webových stránek a internetového připojení, takzvaných DDoS útoků.

Právě Ukrajina je už roky terčem významných kybernetických útoků, těsně před vpádem ruských vojsk byly dočasně vyřazeny z provozu weby některých ukrajinských institucí včetně ministerstva obrany. Podle agentury ENISA přinesla válka na Ukrajině kybernetické operace vedené v součinnosti s konvenčním vojenským úderem. Geopoliticky motivované kyberútoky se nevyhnuly ani České republice. Bezpečnostní informační služba BIS loni zaznamenala aktivity zejména ruských a čínských státních či státem podporovaných kyberšpionážních aktérů. Kyberútoky mířily na ministerstva, armádu či další úřady, ale také na nevládní neziskové či výzkumné organizace. Rekordní co do počtu incidentů byl přitom duben, pak aktivita směřovaná na naše území především z Ruska postupně opadla. Bez incidentů se neobešlo ani první kolo českých prezidentských voleb. Hackerským útokům čelily v posledních dnech volební weby prezidentských kandidátů Petra Pavla a a Tomáše Zimy i web neziskové organizace Hlídač státu a server Programy do voleb. Podle firmy Avast Threat Labs za útokem stál softwarový nástroj DDosia, který je dílem proruské hackerské skupiny NoName(057)16.