Agentura Dobrý den přivezla do Brna obří loutku, váží 1,7 tuny

V Brně začal 16. ledna 2020 mezinárodní veletrh cestovního ruchu Go a veletrh turistických možností v regionech Regiontour. Na snímku je prezentace pelhřimovské Agentury Dobrý den s největší loutkou rytíře, která je v ČR zapsána v knize rekordů. Jejím autorem je performer Petr Píša a její replika v menším provedení byla představena na pódiu. ČTK/Hlaváčová Monika

Brno - Pelhřimovská agentura Dobrý den, která oficiálně dohlíží na české rekordy, přivezla do Brna na veletrhy Go a Regiontour téměř dvě tuny vážící loutku, která se nejspíš zapíše do České knihy rekordů. Ocelové dílo kovářů Petra Píši, Olivera Krejčího, Tomáše Janovce a Adama Štumara podle návrhu Josefa Sodomky se dnes rozpohybovalo ve stánku Muzea rekordů a kuriozit.

"Ocelovou marionetu ovládá celkem devět loutkovodičů, jeden z nich je uvnitř samotného těla loutky a zajišťuje ovládání hlavy a křídel. Celý pohyb loutky je pak možný díky velkému ovládacímu kříži upevněnému na teleskopickém rameni stroje,“ uvedl Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den.

Loutka měří téměř osm metrů a jako součást krátkého představení, v němž vystupuje, zvedá na dlani herečku. Ta v roli múzy přiměje ocelového rytíře, aby si sejmul hledí, a promění jej tak v anděla mávajícího křídly.

Výroba marionety trvala 75 dní. Na veletrhu ji provází i její menší příbuzná. "Menší loutka má velikost dospělého člověka. Vznikla u příležitosti Dne kultury v holandském městě Harlingen, kde měla svou premiéru. Konstrukčně je shodná s největší loutkou, liší se pouze ve způsobu vodění. Maxi loutka je klasická marioneta, zatímco ta malá je javajka, tedy loutka vedená zespodu," uvedl Rafaj.