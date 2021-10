Agentura CzechTrade otevřela v indickém Bengalúru první Exportní inkubátor

V indickém Bengalúru se v úterý 26. října 2021 za účasti českého velvyslance v Indii Milana Hovorky otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade. Služba je určena firmám, které již mají zkušenost s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

„Exportní inkubátory požadovali především naši zkušení exportéři a CzechTrade jejich požadavkům vyšel vstříc. Službu aktuálně spouštíme v úzké spolupráci s nimi a navzdory složité době. Inkubátor reflektuje jejich konkrétní očekávání a umožňuje dostatečnou flexibilitu. Kromě indické pobočky je navíc těsně před otevřením i další v americkém Chicagu,“ vysvětluje Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade.

Nová služba Exportní inkubátor umožní českým firmám po dobu šesti měsíců ve vybraných zemích využívat služby agentury CzechTrade a zároveň vybavené zázemí. Vytváření zázemí pro firmy přímo v teritoriích formou inkubátorů je v souladu se zaměřením připravované Exportní strategie ČR. Mezi její cíle bude patřit i zvyšování trvalé přítomnosti a působení českých firem na zahraničních trzích. A právě inkubátory představují koncept podpory internacionalizace českých firem, pro jehož naplňování doposud nebyly účinné nástroje státní podpory exportu.

Konkrétně v Indii může celkem pět exportérů současně využívat plně vybavené kancelářské prostory, místní adresu při registraci firmy, a především poradenské a asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade. Ty zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek.

„Otevření inkubátoru v Bengalúru velmi vítám. Považuji jej za logické pokračování dosavadních aktivit velvyslanectví a agentury CzechTrade, jejichž cílem je zprostředkovat obchodní a investiční příležitosti jednoho z nejvyspělejších indických svazových států. Věřím, že synergie plynoucí ze společného působení na jednom místě pomůže českým firmám najít nové obchodní partnery pro jejich exportní a investiční aktivity,“ říká k události velvyslanec Milan Hovorka.

Projekt Exportního inkubátoru v Indii se zrodil již před třemi roky, ale pandemická situace ho celý přesunula až do dnešních dní, kdy lze po uklidnění zdravotní situace do Indie již bez velkých obav přicestovat a provádět obchodní činnost. Obzvláště ve státě Karnataka a v jeho hlavním městě Bengalúru je situace již zcela ve standardních poměrech, takže nic nebrání, aby se firmy vypravily do Indie a začaly realizovat své obchodní a výrobní plány.

První čtyři společnosti začnou inkubátor využívat od 1. ledna 2022. Jedná se o firmy z oblasti sanace fasád, čističek odpadních vod, strojírenství či průmyslových klapek. „Měli jsme na stejný termín, jako se chystá otevření Exportního inkubátoru, plán založit lokální firmu v Bengalúru, což se nakonec podařilo. Tato služba nám umožní využít zázemí během prvních šesti měsíců na trhu, etablovat se zde, sestavit místní pracovní tým z místních odborníků a postavit základní pilíře společnosti tak, abychom následně mohli úspěšně rozvíjet naše působení na indickém trhu,“ přibližuje jednatel společnosti Smart Coatings Radek Kubálek.

„Otevřením inkubátoru dáváme najevo, že situace v Indii je již bezpečná a firmy se mohou plně věnovat svým ekonomickým aktivitám. Cílem inkubační doby je, aby si firmy založily vlastní podnikatelskou entitu zde v Indii, měly možnost nalézat nové obchodní příležitosti a partnery. Následně budou moci pokračovat ve své ekonomické činnosti dle vlastních záměrů a rozhodnutí. Nedílnou součástí projektu je i fakt, že si české firmy budou moci sdělovat své zkušenosti, což urychlí jejich aklimatizaci na místní poměry,“ říká Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru, který měl přípravu indického inkubátoru od počátku na starosti a bude i v budoucnu styčný bod pro české exportéry přímo na místě.

Exportní inkubátor v Indii je pilotním projektem nové služby. Již v únoru 2022 bude otevřena další pobočka v americkém Chicagu. V dohledné době se počítá s dalšími inkubátory v Brazílii, Turecku a Kazachstánu.

