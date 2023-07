Agentura AP a firma OpenAI budou spolupracovat v oblasti umělé inteligence

New York - Americká tisková agentura Associated Press (AP) a společnost OpenAI se dohodly na spolupráci při zkoumání možností pro využití generativní umělé inteligence (AI) ve zpravodajství. AP v rámci dohody poskytne firmě OpenAI přístup k části svého archivu zpráv a na oplátku získá přístup k jejím odborným znalostem. Tato dohoda by mohla být příkladem pro další podobná partnerství, napsala agentura Reuters.

Finanční podmínky dohody nebyly zveřejněny. AP rovněž neupřesnila, jakým způsobem hodlá zapojit technologie společnosti OpenAI do svých zpravodajských aktivit. Agentura již využívá umělou inteligenci pro automatizaci zpravodajství o firemních výsledcích či rekapitulaci sportovních výsledků, píše Reuters.

Společnost OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci. Zpravodajský archiv AP lze využít jako zdroj informací, které jsou zapotřebí k trénování systémů typu ChatGPT.

Firma OpenAI koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal popularitu. ChatGPT patří do kategorie generativní umělé inteligence a dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí jak odpovídat na podněty uživatelů.

Vydavatelé zpráv však k této technologii přistupují s opatrností kvůli obavám z její tendence vytvářet fakticky nesprávné informace a kvůli problémům při rozlišování mezi obsahem vytvářeným lidmi a počítačovými programy, píše Reuters.

"Generativní AI je rychle se rozvíjejícím prostorem s obrovskými důsledky pro zpravodajský sektor," uvedla viceprezidentka AP Kristin Heitmannová. Ředitel německé mediální skupiny Axel Springer Mathias Döpfner začátkem roku varoval, že novinářům hrozí, že budou nahrazeni systémy umělé inteligence, jako je ChatGPT.