AFP: V Evropě by vakcína J&J mohla být schválena začátkem března

Paříž - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla vakcínu farmaceutické firmy Johnson & Johnson (J&J) schválit na začátku března. V rozhovoru s televizí France 3 to dnes řekla francouzská ministryně průmyslu Agn?s Pannierová-Runacherová. Distribuce přípravku by podle ní mohla začít na konci března, popřípadě na začátku dubna. Na rozhovor upozornila agentura AFP.

Zelenou dostane vakcína J&J od Evropské unie "na začátku března. Evropská agentura pro léčivé přípravky přezkoumává všechny informace, které jí sdělila společnost Johnson & Johnson, aby mohla tuto vakcínu uvést na trh,“ řekla Pannierová-Runacherová.

První dávky by podle ní měly dorazit na přelomu března a dubna. O podrobnostech se ale ještě jedná, dodala francouzská ministryně průmyslu. "Je to výborná zpráva, protože u této vakcíny je potřeba jediná dávka. Na druhou stranu je možné, že se bude muset opakovat - to ještě nevíme," předeslala.

V sobotu schválil vakcínu J&J americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Očkování je podle amerických odborníků vhodné pro osoby ve věku 18 let a starší.

Agentura EMA dosud schválila vakcíny výrobců Pfizer, Moderna a AstraZeneca.