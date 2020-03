AFP: Propustkou z karantény jsou ve Španělsku psi

Madrid - Karanténa je ve Španělsku velmi přísná, avšak pes může být propustkou, která člověka dostane na vzduch. Jako první v Evropě své občany kvůli koronaviru uvěznila doma Itálie, ovšem Španělsko je nekompromisní - netoleruje se žádné protažení nohou venku a to ani v patřičných rozestupech. Avšak proti venčení psů se nic nenamítá. Není se proto co divit, jestliže se psi "pronajímají" a že se s nimi někteří pokoušejí kupčit, píše agentura AFP.

"Vycházím častěji, ale na kratší dobu," říká Luis Fe, oči upřené na svou border kolii. Devětačtyřicetiletý madridský profesor se usmívá, když vidí, jak jeho drahoušek Dara podbíhá všechny policejní pásky zamezující lidem vejít do parku u baziliky sv. Františka. Metropole je vylidněná, lidé jsou doma od soboty. Španělsko je v Evropě po Itálii nejvíc zasaženou zemí epidemií koronaviru. Luis říká, že všichni jeho známí využívají svých psů k tomu, aby se dostali ven, "protože doma se nudí". Ticho pustého Madridu narušuje štěkání psů prohánějících se po prázdných chodnících.

Nejlepší přítel člověka, u nějž zatím nic neprokázalo, že by mohl být přenašečem viru, se stal cestou ke svobodě. A to do té míry, že profesionální "venčitelé" začali přicházet o práci. "Telefonoval jsme svým klientům, starším lidem, kteří žijí sami, a ptal jsem se, jestli potřebují vyvenčit psa. A řekli mi, že ne, že to jde," říká sedmačtyřicetiletý David Sánchez, který za normálních časů venčí psy na požádání v madridské čtvrti Tetuán.

A jsou tu snahy o nové podnikání - pronájem psů. "Jestli se chce někdo projít, pronajmu mu svého psa, aby měl propustku," stojí v jednom inzerátu. Luis Fe obrací oči v sloup, když říká, že mu jeden člověk vykládal, že dostal nabídku, aby pronajal psa.

Alicia Barrientosová si vyšla ven se svým australským ovčákem, stojí opodál a taky nesouhlasí. Není to prý bezpečné, když venčí někdo, koho pes nezná. Společnost Wallapop zabývající se výměnou použitého zboží, vyzvala své klienty, aby jí hlásili takové nabídky, protože je zásadně proti.

Když někdo živého psa nemá, a přesto chce jít ven, pokouší se o to třeba s pomocí plyšového. Na severu, ve městě Palencia, policisté jednoho takového přistihli v pondělí. Procházel se a na šňůře vlekl psa z plyše. Když u něj zastavilo policejní auto a policista ho vyzval, aby se odebral domů, muž plyšáka zvedl do náruče. Video zachycující scénu obletělo sociální sítě.

O podobnou lest se pokusili také Italové na Sardinii. Starosta městečka Mamoiada ale rychle zjednal pořádek a řekl, že venčit lze pouze živé psy. V Římě přistihli několik občanů na procházce s prasátky. Sociální sítě se plní zábavnými historkami na toto téma. V jednom příspěvku lze najít fotografii psa opatřenou popiskem: "Už jsi mne vyvenčil osmatřicetkrát". A taky se lze podívat na video zachycující otce, které se pokusil vyjít si s dcerkou v kostýmu dalmatina.