Tokio - Jaro se blíží a Japonsko i turisty zajímá, kdy konečně pokvetou okrasné třešně sakury. Odpověď na tuto otázku se každoročně snaží dát seriózní meteorologové. Je nezbytné stanovit co možná nejpřesněji chvíli, kdy se otevřou první květy, z nichž jsou Japonci tak nadšení. Pozorovatelé se ve snaze o co největší přesnost opírají o údaje o teplotách. Je-li na jaře tepleji, sakury rozkvetou dříve. Když ale byly podzim a zima teplejší než obvykle, proces to oddálí. Není také dobře, aby se vyskytovaly extrémní jevy.

"Žádná rostlina v Japonsku nevyvolává tolik zájmu," řekl agentuře AFP Rio Dodžo z oddělení statistiky národního meteorologického ústavu.

Loni za sebou následovalo několik tajfunů, takže vznikl vzácný jev: sakury rozkvetly už na podzim, tedy mnohem dříve, než oficiálně začíná jejich sezona. Ta trvá od začátku března na jižním ostrově Kjúšú po květen na severním ostrově Hokkaidó.

Některé organizace začaly shromažďovat údaje od uživatelů internetu, aby upřesnily své odhady. Například Weathernews, což je společnost se sídlem v Čibě nedaleko Tokia, zveřejnila fotografie pupenců, které jí posílají tisíce lidí. Projekt Sakura byl zahájen v roce 2004 a dnes sdružuje 10.000 obyvatel.

"Díky fotografiím, které dostáváme, můžeme s přesností pozorovat, jak se pupence vyvíjejí," vysvětluje mluvčí Miku Tomová. "Bez tohoto systému bychom rozkvět nemohli předpovídat," dodává.

Jestliže je pupenec malý a pevný, bude potřebovat ještě měsíc, aby se otevřel. Nejprve bude mít žlutou, lehce do zelena přecházející barvu, a pak ztmavne. Poté nabude bledě růžové barvy, a to týden před tak očekávaným rozkvětem.

Tento program umožnil organizaci Weathernews shromáždit za posledních 15 let údaje od dvou milionů lidí. Společnost má k dispozici i vlastní meteorologické údaje získávané z observatoří rozmístěných na 13.000 místech Japonska, což je desetkrát více než má národní meteorologický ústav. A její zaměstnanci udržují pravidelný kontakt s asi 700 parky, aby ověřovali vývoj pupenců.

Aby japonští prognostici doplnili tuto terénní práci, používají matematické modely a algoritmy. Na těchto předpovědích závisejí mnohá rozhodnutí z oblasti marketingu. V týdnech předcházejících sezoně sakur jsou obchody plné produktů v jejích barvách, od piva po bonbony.

Rodiny, přátelé a kolegové z práce si dělají pikniky pod stromy. Příchod jara a kvetoucí sakury jsou v Japonsku zároveň obdobím, kdy žáci nastupují do škol a studenti po škole do zaměstnání.

Sakury jsou posvátné i pro svou velmi krátkou dobu květu, která trvá zhruba týden a symbolizuje křehkost našeho bytí.

V roce 2010, po více než 50 letech, přestal národní meteorologický ústav rozkvět sakur předpovídat a nechal jiné úřady, aby se o to pokoušely. Pořád mu ale náleží právo oznámit sezonu na základě dohledu nad 58 stromy v celé zemi. Kde jsou umístěny, je uchováváno v tajnosti, aby se zabránilo podvodům. Je ale známo, že v Tokiu se jeden z těchto stromů nalézá ve svatyni Jasukuni.

Od začátku března inspektoři kontrolují pupence jednou denně, a když se blíží osudový okamžik, tak dvakrát denně. "Období květu vyhlašujeme, když se objeví pět až šest květů," říká Dodžo.