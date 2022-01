AFP: Od mluvících kachen po děsivé croissanty, aneb nejdivnější zprávy roku 2021

Paříž – Nedá se říci, že jsme v roce 2021 neměli příležitost se zasmát. Ovšem, byl (a stále je) zamořený covidem-19, sužovaný požáry, povodněmi a výstřelky počasí... ale přinesl také podivné a ještě podivnější zprávy, které nás mohly pozvednout na duchu. Agentura AFP připravila vlastní výběr toho, co její novináře pobavilo nejvíce:

POSLEDNÍ ÚNIK

Agenti americké tajné služby, kteří střežili Ivanku Trumpovou a jejího manžela Jareda Kushnera, jsou nepochybně muži na svém místě, cvičení poradit si v každé situaci, ale ani oni nemají bezedný močový měchýř. Jen několik dní před tím, než Ivančin otec Donald Trump v lednu opustil Bílý dům, uniklo na veřejnost, že Ivanka a její milionářský partner odmítali své bodyguardy pouštět na kteroukoli z více než šesti toalet v jejich washingtonském sídle. Namísto toho museli osobní strážci chodit do nedalekého domu Baracka a Michelle Obamových.

PSÍ ŽIVOT

Policie v kanadském Quebeku během koronavirové uzávěry zastavila na ulici ženu, která vedla na vodítku muže. Tvrdila, že si jen vyšla ven "vyvenčit svého psa", což pravidla lockdownu umožňovala.

POROD NENÍ OMLUVA

Jihokorejští oficiální činitelé vydali upozornění těhotným ženám, že se musí postarat o své manžely, než se vydají do porodnice. Každý muž podle nich musí mít doma nachystaný dostatek vyžehlených košil, čistých ponožek a spodního prádla, stejně jako mražených jídel na dobu, kterou jeho manželka stráví v porodnici. Dlužno podotknout, že porodnost v Jižní Koreji klesá... a oficiální činitelé se mohou ptát, proč asi.

NO DO P.....

Od malička se děti učí, že "klít jako starý dlaždič" není pěkné. Ale americký výzkum zjistil, že lidé, kteří jsou zvyklí používat sprostá slova a nadávky, bývají inteligentnější, kreativnější, upřímnější a s menší pravděpodobností se "zapojují do závažného neetického chování".

PROSTĚ. PŘESTAŇTE. MLUVIT.

Bývalý japonský premiér Joširó Mori rezignoval na místo šéfa olympijských her v Tokiu v únoru poté, co pregnantně a na veřejnosti zformuloval, jaký je hlavní problém se ženami - příliš toho namluví. Mori se za svůj výrok později omluvil a připojil odůvodnění: "Já se ženami příliš často nehovořím."

ZEMĚ STVOŘENÁ K LÁSCE

Hrdost francouzských mužů, kteří se pyšní tím, že patří mezi nejlepší milovníky na světě, ještě o něco stoupla, když se objevila zpráva, že sameček pandy žijící v zoologické zahradě v Beauvalu, se během jediného dne osmkrát spářil se svou novou partnerkou. Pandy přitom nejsou nijak zvlášť proslulé svou sexuální výkonností, ale ošetřovatelé v Beauvalu uvedli, že mezi samečkem jménem Jüan C' a samičkou Chuan Chuan skutečně přeskočila jiskra.

MY JSME VŠICHNI LOSOS

Tchaj-wan vyzval obyvatele, aby si přestali měnit jména poté, co se řada lidí přejmenovala na "Lososového Prince" a "Lososovou Smaženou Rýži". Chtěli tak využít dubnové propagační akce jistého řetězce suši, který rozdával jídlo zdarma lidem, jejichž jméno obsahuje znak pro "lososa".

PŘÍLIŠ VELKÝ LIBERÁL

Dost velké problémy s přivykáním na práci z domova měl kanadský poslanec William Amos, který se nejprve objevil na kamerách konferenčního hovoru dolní komory parlamentu nahý jako nemluvně - a o šest týdnů později byli jeho kolegové a kolegyně svědky toho, jak během virtuálního zasedání poslaneckého výboru močí do kelímku od kávy. "Samozřejmě se cítím zahanbený," řekl Amos z liberální strany.

DĚS VE VĚTVÍCH

V poklidné ulici polského Krakova děsilo chodce "nebezpečně vypadající zvíře" číhající na stromě... ovšem jen do chvíle, než se ukázalo, že onou příšerou je zcela neškodný croissant povlávající ve větru.

ŽÁDNÁ NOVINÁŘSKÁ KACHNA!

Vědeckým světem v září zahýbala zpráva, že kachny umí mluvit - tedy stejně jako například papoušci napodobovat lidskou řeč nebo třeba zvuk zavíraných dveří. A jde jim to náramně!

MIZERNÝ SIGNÁL

Kosovský chirurg Skender Telaku dokázal vytáhnout mobilní telefon z žaludku vězně, aniž by ho musel operativně otevřít. Muž mobil spolkl, aby ho ukryl před vězeňskými dozorci. A měl štěstí, že během delikátního zákroku nezazvonil.

VĚZENÍ, SLADKÉ VĚZENÍ

Jak se ale zdá, vězení vůbec nemusí být špatným místem. Dokázal to Ital, kterého soud poslal za drogové přečiny do domácího vězení. Už po pár týdnech ale prosil policisty, ať ho strčí do "normálního lochu", protože to doma nemůže s manželkou vydržet. Policisté třicetiletému muži z Albánie vyhověli a poslali ho za mříže.