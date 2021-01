AFP: Knězův podcast o bibli vede v USA žebříček poslechovosti

New York (USA) - Podcast amerického katolického kněze Bible za jeden rok (Bible in a Year) je už několik dní ve Spojených státech velmi žádaný. K všeobecnému překvapení si ho za dva týdny stáhlo 4,3 miliony posluchačů, píše AFP.

Pořadu o bibli dal svůj hlas charismatický kněz Mike Schmitz, čtyřicátník se vzhledem holywoodského herce, známý příspěvky na YouTube kanálu Ascension Presents, který sleduje 471.000 lidí.

Nový podcast o bibli bude mít 365 dílů, poslední bude k dispozici ke stažení 31. prosince. Pořad postupně nabídne čtení z Bible, zaměří se na 14 knih, aby byl příběh srozumitelnější a plynulejší. Ve skutečnosti má katolická verze bible 73 knih, zbylé části budou v podcastu jen zmíněny.

Podle mluvčí společnosti Ascension, katolického vydavatelství a společnosti na podporu vzdělávání, se pořad "Bible in a Year" za 48 hodin od zveřejnění 1. ledna stal nejstahovanějším podcastem.

"Reaguje to na určitou potřebu," soudí Lauren Joyceová o programu, který aktuálně drtí těžké váhy amerických podcastů jako je "The Daily" listu New York Times nebo "The Joe Rogan Experience". Nápad na námět vznikl na jaře loňského roku, za první vlny epidemie covidu-19.

Lauren Joyceová si úspěch pořadu vysvětluje zejména pandemií a mnohdy omezenou kapacitou duchovních míst pro setkání s věřícími. Zejména starší lidé "nemohou jít kvůli viru do kostela," vysvětluje Joyceová.

Zaměření podcastu na pouhých 14 knih činí pořad přístupnějším pro lidi, kteří mají o bibli zájem, ale doposud je "zneklidňoval" Starý a Nový zákon, doplňuje Joyceová.

Pokud nejsou zcela nové, tak doposud představovaly náboženské podcasty jen okrajovou záležitost v dnešním rychle se rozvíjejícím světě.