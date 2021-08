AFP: Ita O'Brienová, diskrétní strážkyně intimity herců

Londýn - "On dá ruku sem, ty dáš tu svou sem a pak začneš s felací." Britka Ita O'Brienová, opravdová hvězda v pozadí filmového průmyslu, seznámila širokou veřejnost s profesí "intimní koučky". Tedy osoby, která při natáčení dohlíží na respektování souhlasu herců s intimními scénami.

Tato 56letá žena sama o sobě hovoří jako o koordinátorce intimity. Stojí za většinou nejnovějších seriálů oceňovaných za způsob, jakým pojednávají o sexu, jako například Můžu tě zničit, Sexuální výchova nebo Normální lidi. Mezi každodenní starosti O'Brienové patří chránit soukromí umělce, který točí znásilnění, připravit sexuální scénu s hercem, který je panic, nebo najít hranice každého ze zúčastněných.

Její rolí je zajistit otevřenou komunikaci mezi režisérem a herci při všech intimních scénách (líbání, nahota, sex) a vnést do nich profesionální strukturu, aby mohli herci podat co nejlepší umělecký výkon a vyjádřit svou kreativitu bez obav o svou bezpečnost.

"Dohodneme se na tom, na co (ten druhý) může sahat a jasně stanovíme choreografii průběhu intimního kontaktu, tak přesně jako při tanci," popsala agentuře AFP O'Brienová, která je původem z jihu Británie. Každá scéna se probírá zvlášť, ještě před samotným natáčením, a nacvičí se předem, daleko od desítek lidí, kteří obvykle obklopují scénu. "Když se rozjede kamera, herci naprosto přesně vědí, jak bude kontakt probíhat".

Základem metody, kterou O'Brienová používá, je vyjádření souhlasu. Stojí na něm i heslo, které často opakuje hercům: "Tvé 'ne' je dar. Jasně mi řekni své 'ne', abych mohl uvěřit tvému 'ano'".

Ita O'Brienová tančila deset let na divadelních prknech, pak osm let hrála ve filmu. Koordinátorkou intimity se stala v roce 2014, v době, kdy se o souhlasu herců ještě příliš nemluvilo. Před vznikem hnutí #MeToo, "když herec řekl na něco 'ne', byl považován za potížistu nebo za zhýčkanou hvězdu", vysvětluje O'Brienová a připomíná, že herci se obávali, že přijdou o místo, když nebudou souhlasit. "A to se skutečně dělo".

Její začátky v tomto odvětví byly podle jejích slov neuvěřitelně těžké. "Zaměstnali mě v produkcích, kde se mnou režisér nemluvil, protože to byl starý 74letý muž, který odmítal připustit mou existenci." Na jiných natáčeních měla zase zákaz vstupu na natáčecí plochu, protože herci o její pomoc nestáli. Od té doby se však mentalita lidí změnila a toto povolání je stále obvyklejší. Žádosti o spolupráci se O'Brienové jen hrnou, zejména po chvále, kterou na ni pěla režisérka seriálu Můžu tě zničit na předávání britských filmových cen Bafta.

"Děkuji vám, Ito, že jste z našeho odvětví učinila bezpečný prostor, že jste vytvořila fyzické, emocionální a profesionální hranice, abychom mohli točit díla o vykořisťování a zneužívání, aniž bychom při tom sami byli zneužiti," prohlásila herečka a režisérka Michaela Coelová.

Pro Coelovou je natáčení bez koordinátora intimity rizikem, že bude štáb vystaven "pocitu zmatku a rozpaků" a herec "vnitřní devastaci".

Platí to pro všechny intimní scény, ale ze všeho nejvíc pro natáčení znásilnění, u kterých je potřeba, aby měli "herci přesnou choreografii napadení", vysvětluje O'Brienová. "Musíte se samozřejmě starat o člověka, který hraje oběť, ale zejména o osobu, která představuje agresora, protože tento herec si musí sáhnout opravdu hluboko, aby ten příběh mohl vyprávět".

Samotnému natáčení předchází diskuse a zkoušky, velká část práce ale přichází až po natáčení, kdy musí herec za pomoci speciálních technik získat odstup od své role násilníka. Právě proto musí mít dobrý koordinátor intimity skvělé komunikační dovednosti, rozumět herectví, ale také znát anatomické názvy pro jednotlivé části lidského těla, vysvětluje O'Brienová.

S rostoucí poptávkou po svých službách se tyto nezbytné znalosti snaží O'Brienová předat dál. "Měla bych víc učit, ale bohužel na to nemám čas," říká. Brzy plánuje několik kurzů také ve Francii a raduje se, že její "úloha byla konečně pochopena", a to i v zemi "vyhlášené tím, že nemá problém s nahotou."