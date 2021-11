AFP: Iráčtí Kurdové se chystají do Běloruska, Evropu vidí jakou svou záchranu

Irbíl (Irák) - Žijeme hrozně, tvrdí irácký Kurd Hímán Gabriel, odhodlaný jako mnoho jeho krajanů uniknout za lepším životem do Evropské unie. V iráckém Kurdistánu nevidí budoucnost, cestu do Běloruska a odtud do unijního Polska považuje navzdory zneklidňujícím zprávám o situaci na bělorusko-polské hranici za reálnou, napsala agentura AFP.

Osmadvacetiletý Hímán s dlouhým černým a pečlivě upraveným plnovousem přežívá jenom díky svému taxíku. V Irbílu, středisku iráckého poloautonomního Kurdistánu, žádnou profesní budoucnost nevidí. Brzo se sbalí a vydá se do Evropy s nadějí, že se mu podaří přejít hranici do Polska.

V chladném počasí na hranici mezi Polskem a Běloruskem uvázlo ale 3000 až 4000 uprchlíků, z nichž většina jsou Kurdové. Kromě nich jsou tam také vojáci, což vyvolává obavy z násilí. Gabriel ale tvrdí, že stojí za to překonat nebezpečí cesty a začít "klidný život" v Evropě. Má čtyři "vystudované bratry a ani jeden nezískal práci ve státní správě, protože nepatří k žádné politické straně", vypráví Gabriel.

Irácký Kurdistán je několik desetiletí v rukou dvou hlavních kurdských politických stran. V rámci Iráku je tento region považován za přístav stability a možností pro zahraniční investory. Tamní situaci ale kritizují často ochránci lidských práv.

V minulých třech měsících odtud odešlo 3000 Kurdů a 1600 z nich se dostalo díky turistickému vízu do Běloruska, uvedl kurdský svaz uprchlíků.

Fuád Mamend, který působil jako běloruský generální konzul v Irbílu, řekl, že "na žádost irácké vlády jsou už týden zavřené běloruské konzuláty v Irbílu i Bagdádu". Podle něj Kurdové získávají turistická víza prostřednictvím cestovních kanceláří, které také zajistí letenky na nepřímé lety do Běloruska. Z iráckého Kurdistánu do Minsku žádné přímé lety nelétají.

K Bělorusku se upíná i tiskař z kurdské Suljamáníje Hívá Farík. Po čtyřech neúspěšných pokusech dostat se do Evropy zkusí štěstí popáté. "Chci odejít kvůli špatné bezpečnosti a složité ekonomické situaci. Hodlám synovi a dceři zajistit lepší budoucnost," řekl čtyřiačtyřicetiletý muž.

Dílárovi Ismáílovi Mahmúdovi je 55 let a jeho utrpení nemůže být větší. Jeho pětadvacetiletý syn Kílán před deseti dny zemřel v Bělorusku, když se chtěl s převáděčem dostat do Polska. "Měl cukrovku a nemoc míchy. Mysleli jsme, že ta cesta bude snadná. Prošli jí mnozí a říkali, že je to jednoduché, že stačí jít čtyři hodiny," říká v pláči Mahmúd. Kílán odjel se dvěma bratry, sestrou a jejím manželem, kteří mají pětileté dítě. Jejich cílem bylo Německo. Kílána zabil dlouhý pochod a útrapy dané počasím.

Cesta měla být snazší ve srovnání s tou vedoucí přes Turecko, kde je třeba překonat Egejské moře a Řecko a na níž zemřely tisíce uprchlíků.

Mahmúdova dcera je nyní v péči polských lékařů, protože si během pochodu zlomila nohu, zbytek rodiny zůstal v Bělorusku.

Jeden z uprchlíků, který se už vrátil od hranice do Minsku, řekl, že skupina, v níž byl, se ocitla tváří v tvář polským vojákům, kteří stáli na druhé straně plotu z ostnatého drátu. "Pokusili jsme se projít, ale vojáci nás přinutili ustoupit použitím slzného plynu," řekl muž, který si nepřál uvést své jméno.

Sáfín Dízáj z oddělení zahraničních vztahů administrativy iráckého Kurdistánu řekl, že je kvůli uprchlíkům v kontaktu s polským konzulem v Kurdistánu a zástupcem Kurdů v Polsku.

Irácká vláda oznámila, že poskytne "ministerstvu zahraničí 200.000 dolarů (4,4 milionu korun) na pomoc Iráčanům, kteří uvázli v Bělorusku, Polsku a Litvě".