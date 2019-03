Brusel - Evropská lidová strana (ELS) zahájila proceduru, na jejímž konci by mohla být maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána vyloučena z jejích řad. Informovala o tom agentura AFP. Podle agentury DPA se o vyloučení Fideszu bude hlasovat poté, co o to požádalo nejméně devět členů ELS z osmi členských zemí Evropské unie, a byla tak splněna podmínka potřebná pro vyvolání hlasování.

Maďarský premiér Viktor Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými členy ELS kvůli kampani své vlády, která spojuje předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic.