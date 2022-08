AFP: Dovolená nedaleko frontové linie, někteří Rusové se sluní na Krymu

Sevastopol (Ukrajina) - Ruská turistka Alexandra Rumjancevová se opaluje na pláži Moskvou anektovaného poloostrova Krym, tedy nedaleko frontové linie na východě a jihu Ukrajiny. Zatímco v bílých bikinách sedí na skále u průzračných vod Černého moře na předměstí Sevastopolu, vzhlédne k nebi, kde po dokonale modré obloze prolétne stíhačka. "Samozřejmě nemůžu říct, že jsme v úplně uvolněném stavu," řekla agentuře AFP.

Frontová linie se nachází zhruba 300 kilometrů severně od Sevastopolu - největšího krymského města a domova ruské Černomořské flotily.

Navzdory bojům v okolí si pracovnice petrohradské charity vybrala dovolenou se svým manželem a dvěma syny na pláži tohoto poloostrova.

Vojenská intervence Moskvy na Ukrajině, nástup západních sankcí, přerušené letecké spojení s Evropou a narůstající ekonomické problémy v Rusku způsobily, že řada oblíbených turistických destinací v Evropě i jinde ve světě se stala pro ruské turisty nedostupnými.

Ale obtížné je dostat se i na populární plážovou destinaci Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Krym i ruské pobřeží Černého moře se staly obtížně dostupnými kvůli uzavření vzdušného prostoru na jihu Ruska kvůli bojům na Ukrajině.

Rodina Rumjancevové ujela 2500 kilometrů. Využila přitom most, který Moskva vybudovala, aby spojila poloostrov s ruskou pevninou. Rumjancovovi se rozhodli riskovat, přestože se k nim donesly zvěsti, že most by mohl být vyhozen do povětří a "mnoho lidí mělo obavy". Cestou spatřili vojenský konvoj, který byl zřejmě na cestě na frontu.

Když AFP jednoho červencového horkého dne navštívila Sevastopol, v dáli byly vidět ruské válečné lodi, zatímco se návštěvníci pláží chladili v moři. Kromě válečných plavidel a občasných zvuků stíhaček upozorňovalo na nedaleké vojenské tažení jen nemnoho věcí.

Teenageři skákali ze skal do vody, muži s obnaženou hrudí popíjeli pivo a připravovali oblíbené ruské letní jídlo šašliky (grilované maso). V centru města zněla ruská vlastenecká hudba a návštěvníkům se nabízely suvenýry s písmenem Z - symbolem moskevských sil bojujících na Ukrajině.

Na Krymu se nicméně letos v létě objevilo méně turistů než obvykle. "Vypadá to, že jsou tu hlavně místní," pronesla při vyhřívání se na slunci osmadvacetiletá Anna Zalužná, která pracuje v potravinářském průmyslu.

Poloostrov je kvůli sankcím z velké části odříznutý od světa a místní podnikatelé, kteří jsou závislí na cestovním ruchu, cítí dopady. Devětašedesátiletý Albert Agaguljan provozuje malý krámek s kebabem na pláži u Sevastopolu. Vysloužilý stíhací pilot se svěřil, že letos si nemohl dovolit poslat na letní tábor své dítě. "Lidé sem nepřicházejí, protože se bojí," míní.

Krym sousedí s jihoukrajinskou Chersonskou oblastí - nyní ovládanou Moskvou - a nedaleko se nachází také Záporožská oblast - částečně obsazená ruskou armádou. Kyjev se zavázal získat zpět ztracená jihoukrajinská území obsazená ruskými vojáky a někteří lidé věří, že nelze vyloučit možnost ukrajinských úderů na Krym.

Ačkoliv někteří raději o politice nemluví, místní obyvatelé jako Viktor Borodulin říkají, že vojenské tažení Moskvy na Ukrajině pozorně sledují. "Tyto události mě velmi znepokojují," uvedl sedmasedmdesátiletý inženýr a dodal, že v dubnu ho zvláště zarmoutilo potopení ruského křižníku Moskva.

Borodulin nostalgicky vzpomínal na sovětskou minulost a rozzářil se, když mluvil o možnosti nákupu ovoce a zeleniny z Moskvou okupované jižní Ukrajiny. "Dnes jsem si dokonce koupil nějaké produkty z Chersonu," řekl a poznamenal: "Pro mě je to velká radost."