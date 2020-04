AFP: Co s vlasy v době koronaviru? Ostříhat?

Washington - "Myslela jsem, že si vlasy udělám sama, ale to by byla katastrofa, tak jsem si je nechala ostříhat," uvedla chicagská starostka poté, co z indiskrétních fotografií vyšla pravda najevo. Lori Lightfootová tak přiznala, že se uchýlila k tomu, co je v časech koronaviru privilegium, píše agentura AFP.

Starostka se bránila tím, že je ji často vidět a že kadeřnice na sobě měla při stříhání roušku. Ale obvinění z elitářství, jimiž se to na sociálních sítích jen hemží, vyvrátit nedokázala.

Američané, kteří jsou již několik týdnů uzavřeni doma, na účes velmi dbají, a proto začínají vykazovat známky nervozity, pokud jde o vlasy.

Jejich problémy s vlasy jsou přitom ve srovnání s dramaty způsobenými pandemií směšné, a tak se na internetu množí vtipy a videomontáže. Ovšem i velmi seriózní list The New York Times otiskl článek s radami, co počít.

Tedy stříhat, či nestříhat?

Někteří se uchýlili ke strojkům na přistřihávání vlasů, které jsou nabízeny na internetu. Další se rozhodli svěřit se do rukou své drahé polovičky. Devětapadesátiletá Mary Lee Gannonová se nejprve setkala s odmítnutím, když manželovi nabídla pomoc, ale o dva týdny později, když se začal podobat Micku Jaggerovi, se od ní nechal ostříhat.

Vyzbrojena starými nůžkami, kterými stříhala jejich psa, se pustila do práce. "Nedopadlo to špatně, byl spokojený. Stačí všude zachovat stejnou délku," říká.

Avšak podle různých uživatelů internetu to není vždy tak jednoduché. Dětská filmová hvězda Julia Buttersová umístila na síť video ukazující, jak se snažila upravit kštici svého otce.

"Je to jeden z nejodvážnějších tatínků na světě," uvedla k tomu. Otec skončil s vrabčím hnízdem plným děr na hlavě.

Většina kadeřníků rozhodně doporučuje radši vyčkat, než se pustit do experimentů, které se nemusejí vyplatit.

"Nestříhejte si vlasy, zvýší to váš stres," radí kadeřník celebrit Scotty Cunha v časopise Page Six Style.

Tím spíše to platí pro barvení na bázi chemických produktů. "Zneklidňují mě ti, kdo si dávají na hlavu různé výrobky, aniž by znali riziko reakce," svěřuje se Leslie Youngová, mluvčí jednoho z odborových svazů kadeřníků.

Někteří lidé jsou podle ní tak zoufalí, že trvají na tom, že půjdou za kadeřníkem k němu domů nebo že si ho pozvou k sobě.

Kadeřníci, často připravení uzavřením salonů o příjem, by mohli být v pokušení nabídku přijmout. Od toho je Leslie Youngová důrazně odrazuje. "Je to nebezpečné," varuje.

Někteří kadeřníci se snaží vydělat si trochu peněz tím, že na internetu prostřednictvím videokonference radí svým zákazníkům.

Přestože Američané jindy chodí ke kadeřníkovi po šesti až osmi týdnech, nyní většinou rezignovali a čekají. A to i přesto, že se tak odhalí jejich malá tajemství, zvláště ve velmi blonďatém světě televize.

Blond novinářka Kayla Tauscheová ze stanice CNBC tak prohlásila: "Brzy byste na to sami přišli, ale já vám to řeknu sama: jsem pravá brunetka." A na podporu tohoto sdělení zveřejnila na internetu svou fotografii z dětství.