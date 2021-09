Afghánská novinářka po historickém rozhovoru s členem Tálibánu utekla z vlasti

Kábul - Afghánská televizní moderátorka Bahašta Arghandová, která po pádu Kábulu v přímém přenosu vyzpovídala jednoho z představitelů islamistického hnutí Tálibán, uprchla z vlasti do Kataru. Tálibán vytlačuje ženy z žurnalistiky, řekla agentuře Reuters.

Rozhovor Arghandové s členem Tálibánu přitáhl pozornost celého světa a byl vnímán jako pokrokový. Hnutí za své předchozí vlády v letech 1996 až 2001 silně omezovalo ženská práva - ženy nemohly studovat a až na výjimky ani pracovat a domovy směly opouštět pouze s mužským příbuzným. Nyní se Tálibán, který se v polovině srpna vrátil k moci, snaží vystupovat umírněněji, mnozí Afghánci mu ale nevěří.

Arghandová uvedla, že krátce po jejím přelomovém rozhovoru se začaly věci měnit i v soukromé televizi Tolo, kde pracovala. Tálibán řekl jejímu zaměstnavateli, že všechny ženy musí nosit hidžáb - šátek zakrývající většinu hlavy s výjimkou obličeje. V dalších televizních stanicích Tálibán působení žen pozastavil. "Tálibán ženy neakceptuje. Pokud vás nějaká skupina lidí neakceptuje jako člověka, pak je to velmi těžké," prohlásila Arghandová.

Hnutí také podle ní začalo cenzurovat zpravodajství týkající se jeho převzetí vlády. "Jak může být člověk novinářem, když nemůže klást přirozené otázky?" uvedla Arghandová.

Řada kolegyň moderátorky zemi opustila, navzdory ujišťování Tálibánu, že bude respektovat svobodu médií a ženy tentokrát budou mít přístup k práci a vzdělání. Arghandová je brzy následovala a připojila se tak k desítkám tisíc cizinců a ohrožených Afghánců, kteří byli dopraveni do bezpečí během evakuační operace řízené Spojenými státy.

"Zatelefonovala jsem Malale (Júsufzaiové) a požádala ji, jestli by mi nemohla pomoci," řekla v katarské metropoli Dauhá agentuře Reuters 23letá moderátorka. Nositelka Nobelovy ceny za mír Júsufzaiová, s níž Arghandová rovněž v minulosti dělala rozhovor, jí pomohla dostat na seznam Afghánců evakuovaných do Kataru. Júsufzaiová byla v roce 2012 těžce zraněna při atentátu, který na ni spáchala pákistánská odnož Tálibánu za to, že propagovala právo žen na vzdělání.

Arghandová vzpomíná, že když představitel Tálibánu dva dny po pádu Kábulu vešel bez pozvání do studia televize Tolo a řekl, že by chtěl poskytnout rozhovor, upravila si rychle šátek, aby více odpovídal hidžábu těsně přiléhajícímu k hlavě. "Viděla jsem, že přišli do televize, a byla jsem v šoku, přestala jsem se ovládat... Napadlo mě, že jsou tu možná proto, aby se zeptali, proč jsem přišla do studia," řekla.

"Naštěstí ve studiu nosím vždy dlouhé oblečení, protože u nás pracují různí lidé s různými názory," uvedla Arghandová. Rychle zkontrolovala pohledem, jestli má opravdu zakryté celé tělo, a začala členovi Tálibánu klást otázky, čímž se stala první afghánskou novinářkou zpovídající člena tohoto fundamentalistického hnutí.

Při evakuaci si Arghandová uvědomila, jak moc miluje svou zemi a své povolání, které si vybrala přes námitky rodiny. "Když jsem seděla v letadle, pomyslela jsem si, že teď jsem přišla o všechno," uvedla.